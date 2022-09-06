Спасатели раскрыли детали пожара в свердловской больнице

Из-за пожара, произошедшего в городской больнице Краснотурьинска, эвакуировали 19 человек, находившихся в медучреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 9:36 поступило сообщение о пожаре в Краснотурьинске по улице Чкалова. [Возгорание произошло] на площади 15 квадратных метров в одной из палат горбольницы. Спасатели эвакуировали 19 человек, в их числе 11 пациентов», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Пожарные потушили огонь за пять минут. На месте работали 25 спасателей и девять специальных машин. Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших информации не поступало.
Сообщения о пожаре появились утром 7 сентября. Помещения больницы окутал дым.
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