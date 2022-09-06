06 сентября 2022

Спасатели раскрыли детали пожара в свердловской больнице

Из больницы Краснотурьинска, где начался пожар, эвакуировали 19 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в больнице тушили 25 спасателей Фото:

Из-за пожара, произошедшего в городской больнице Краснотурьинска, эвакуировали 19 человек, находившихся в медучреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 9:36 поступило сообщение о пожаре в Краснотурьинске по улице Чкалова. [Возгорание произошло] на площади 15 квадратных метров в одной из палат горбольницы. Спасатели эвакуировали 19 человек, в их числе 11 пациентов», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Пожарные потушили огонь за пять минут. На месте работали 25 спасателей и девять специальных машин. Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших информации не поступало.

Сообщения о пожаре появились утром 7 сентября. Помещения больницы окутал дым.

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Из-за пожара, произошедшего в городской больнице Краснотурьинска, эвакуировали 19 человек, находившихся в медучреждении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 9:36 поступило сообщение о пожаре в Краснотурьинске по улице Чкалова. [Возгорание произошло] на площади 15 квадратных метров в одной из палат горбольницы. Спасатели эвакуировали 19 человек, в их числе 11 пациентов», — сообщили URA.RU в ведомстве. Пожарные потушили огонь за пять минут. На месте работали 25 спасателей и девять специальных машин. Причины возгорания устанавливаются. О пострадавших информации не поступало. Сообщения о пожаре появились утром 7 сентября. Помещения больницы окутал дым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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