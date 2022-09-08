Президент Путин отметил двоих тюменцев

09 сентября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ: Голдинову Вячеславу Анатольевичу, директору спортивно-адаптивной школы „НЕГЕ“ города Тюмени; Чурилову Дмитрию Юрьевичу, специалисту по подготовке сборных команд „Центра спортивной подготовки“ (Тюменская область)», — говорится в документе. Формулировка награды — «за развитие физкультуры и популяризацию отечественного спорта». Ранее URA.RU писало, что Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени троих тюменцев. Медали получили: Анатолий Юшков, Игорь Орлов и Герман Смирнов.

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ: Голдинову Вячеславу Анатольевичу, директору спортивно-адаптивной школы „НЕГЕ“ города Тюмени; Чурилову Дмитрию Юрьевичу, специалисту по подготовке сборных команд „Центра спортивной подготовки“ (Тюменская область)», — говорится в документе. Формулировка награды — «за развитие физкультуры и популяризацию отечественного спорта». Ранее URA.RU писало, что Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени троих тюменцев. Медали получили: Анатолий Юшков, Игорь Орлов и Герман Смирнов.