08 сентября 2022

Президент Путин отметил двоих тюменцев

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Тюменской области Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Объявить благодарность президента РФ: Голдинову Вячеславу Анатольевичу, директору спортивно-адаптивной школы „НЕГЕ“ города Тюмени; Чурилову Дмитрию Юрьевичу, специалисту по подготовке сборных команд „Центра спортивной подготовки“ (Тюменская область)», — говорится в документе. Формулировка награды — «за развитие физкультуры и популяризацию отечественного спорта».

Ранее URA.RU писало, что Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени троих тюменцев. Медали получили: Анатолий Юшков, Игорь Орлов и Герман Смирнов.

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум жителям Тюменской области. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Объявить благодарность президента РФ: Голдинову Вячеславу Анатольевичу, директору спортивно-адаптивной школы „НЕГЕ“ города Тюмени; Чурилову Дмитрию Юрьевичу, специалисту по подготовке сборных команд „Центра спортивной подготовки“ (Тюменская область)», — говорится в документе. Формулировка награды — «за развитие физкультуры и популяризацию отечественного спорта». Ранее URA.RU писало, что Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени троих тюменцев. Медали получили: Анатолий Юшков, Игорь Орлов и Герман Смирнов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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