В Нижневартовске (ХМАО) появились новые напитки от наследника «Coca-cola Company» — бренда «Добрый». Жители города в социальных сетях оценивают газированную воду.
«Duble Bubl» — стоит дорого, но вкус совсем дешевой колы. Что стоит отметить, Cola limited edition — стоит дешево, норм за свои деньги», — пишут в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».
Новые Кока-Колы появились в России после ухода зарубежных брендов. Компания приняла решение в рамках санкционной политики, как и многие другие крупные западные компании. Ряд стран ввел санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.
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