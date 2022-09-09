09 сентября 2022
08 сентября 2022

В ХМАО оценили новую кока-колу

Жители Нижневартовска недовольны новыми видами Кока-Колы
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, кола
Жители Нижневартовска оценили новые виды Кока-Колы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) появились новые напитки от наследника «Coca-cola Company» — бренда «Добрый». Жители города в социальных сетях оценивают газированную воду.

«Duble Bubl» — стоит дорого, но вкус совсем дешевой колы. Что стоит отметить, Cola limited edition — стоит дешево, норм за свои деньги», — пишут в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».

Новые Кока-Колы появились в России после ухода зарубежных брендов. Компания приняла решение в рамках санкционной политики, как и многие другие крупные западные компании. Ряд стран ввел санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

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В Нижневартовске (ХМАО) появились новые напитки от наследника «Coca-cola Company» — бренда «Добрый». Жители города в социальных сетях оценивают газированную воду. «Duble Bubl» — стоит дорого, но вкус совсем дешевой колы. Что стоит отметить, Cola limited edition — стоит дешево, норм за свои деньги», — пишут в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». Новые Кока-Колы появились в России после ухода зарубежных брендов. Компания приняла решение в рамках санкционной политики, как и многие другие крупные западные компании. Ряд стран ввел санкции в отношении РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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