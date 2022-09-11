11 сентября 2022
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09 сентября 2022

Полицейские в Перми открыли огонь по «ГАЗели». Видео

В Перми полицейские стрельбой остановили «ГАЗель». Видео
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Микрорайон Рябково ЖКХ. Курган, разбитая дорога, газель
В Перми ГАЗель водитель ГАЗели попытался скрыться от наряда ДПС Фото:

В Перми сотрудники ДПС преследовали пьяного водителя «ГАЗели», остановить его удалось только стрельбой по колесам. Подробности погони рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«В ночь на 28 августа наряд ДПС заметил автомобиль „ГАЗ“, которые ехал по городу грубо нарушая ПДД. Полицейские стали преследовать автомобиль и требовать остановиться, но водитель попытался скрыться, трижды по пути задев проезжающие автомобили. Остановить „ГАЗель“ удалось только после того, как полицейские открыли стрельбу по колесам», — рассказали в ведомстве.

Остановив автомобиль, правоохранители задержали водителя, им оказался 24-летний пермяк. Молодой человек находился в сильном алкогольном опьянении и был задержан. В отношении водителя было составлено более 10 протоколов об административных нарушениях, кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Перми сотрудники ДПС преследовали пьяного водителя «ГАЗели», остановить его удалось только стрельбой по колесам. Подробности погони рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «В ночь на 28 августа наряд ДПС заметил автомобиль „ГАЗ“, которые ехал по городу грубо нарушая ПДД. Полицейские стали преследовать автомобиль и требовать остановиться, но водитель попытался скрыться, трижды по пути задев проезжающие автомобили. Остановить „ГАЗель“ удалось только после того, как полицейские открыли стрельбу по колесам», — рассказали в ведомстве. Остановив автомобиль, правоохранители задержали водителя, им оказался 24-летний пермяк. Молодой человек находился в сильном алкогольном опьянении и был задержан. В отношении водителя было составлено более 10 протоколов об административных нарушениях, кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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