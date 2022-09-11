В Перми полицейские стрельбой остановили «ГАЗель». Видео

В Перми ГАЗель водитель ГАЗели попытался скрыться от наряда ДПС Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми сотрудники ДПС преследовали пьяного водителя «ГАЗели», остановить его удалось только стрельбой по колесам. Подробности погони рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«В ночь на 28 августа наряд ДПС заметил автомобиль „ГАЗ“, которые ехал по городу грубо нарушая ПДД. Полицейские стали преследовать автомобиль и требовать остановиться, но водитель попытался скрыться, трижды по пути задев проезжающие автомобили. Остановить „ГАЗель“ удалось только после того, как полицейские открыли стрельбу по колесам», — рассказали в ведомстве.

Остановив автомобиль, правоохранители задержали водителя, им оказался 24-летний пермяк. Молодой человек находился в сильном алкогольном опьянении и был задержан. В отношении водителя было составлено более 10 протоколов об административных нарушениях, кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.