Пьяный свердловчанин зверски убил товарища во время застолья

12 сентября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

Мужчине, избившего друга, грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Дегтярска (Свердловская область) до смерти избил своего друга, который во время застолья оскорбил его «негативным выражением». Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее судим, был трудоустроен у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. По предварительным данным, между потерпевшим и задержанным случился бытовой конфликт из личной неприязни, как говорится, „по пьяной лавочке“, в ходе совместного употребления спиртного. Один оскорбил другого выражением, которое среди мужчин, даже не знакомых с пенитенциарной системой ФСИН, расценивается как крайне негативное, что и привело к столь печальным последствиям», — рассказал полковник Горелых. По словам старшего помощника руководителя регионального СК Александра Шульги, за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. «С учетом установленных обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу», — уточнил он. Ранее правоохранители сообщали о жителе Сосьвы, который убил друга, вступившегося за девушку. Во время ссоры свердловчанин жестко избивал оппонента.

Житель Дегтярска (Свердловская область) до смерти избил своего друга, который во время застолья оскорбил его «негативным выражением». Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сыщики уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее судим, был трудоустроен у индивидуального предпринимателя в должности разнорабочего. По предварительным данным, между потерпевшим и задержанным случился бытовой конфликт из личной неприязни, как говорится, „по пьяной лавочке“, в ходе совместного употребления спиртного. Один оскорбил другого выражением, которое среди мужчин, даже не знакомых с пенитенциарной системой ФСИН, расценивается как крайне негативное, что и привело к столь печальным последствиям», — рассказал полковник Горелых. По словам старшего помощника руководителя регионального СК Александра Шульги, за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. «С учетом установленных обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу», — уточнил он. Ранее правоохранители сообщали о жителе Сосьвы, который убил друга, вступившегося за девушку. Во время ссоры свердловчанин жестко избивал оппонента.