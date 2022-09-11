11 сентября 2022

Инвестор из Владимира открыл новый завод в Ишиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кабинет Сандакова. Челябинск., дверь сандакова
Предприятие производит более 100 дверей в сутки Фото:

Предприниматель из Владимира Александр Березкин открыл в Ишиме (Тюменская область) завод по производству межкомнатных дверей. Инвестиции в новое предприятие составили 50 млн рублей.

«Выбор пал на Ишим из-за того, что здесь нашлось помещение нужного размера и с нужной инфраструктурой. Плюс рядом граница с Казахстаном — рынок, который нам тоже интересен», — рассказал бизнесмен в эфире телеканала «Тюменское время».

По данным Березкина, на предприятии сегодня работает более 40 человек. В день компания выпускает более 100 дверей, которые продаются оптом в Тюмени, Омске и Кургане.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области планируют построить завод по производству стеклоровинга. На данный момент в России его производством занимаются только две фабрики, а 80% материала в страну завозится из Китая.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Предприниматель из Владимира Александр Березкин открыл в Ишиме (Тюменская область) завод по производству межкомнатных дверей. Инвестиции в новое предприятие составили 50 млн рублей. «Выбор пал на Ишим из-за того, что здесь нашлось помещение нужного размера и с нужной инфраструктурой. Плюс рядом граница с Казахстаном — рынок, который нам тоже интересен», — рассказал бизнесмен в эфире телеканала «Тюменское время». По данным Березкина, на предприятии сегодня работает более 40 человек. В день компания выпускает более 100 дверей, которые продаются оптом в Тюмени, Омске и Кургане. Ранее агентство писало, что в Тюменской области планируют построить завод по производству стеклоровинга. На данный момент в России его производством занимаются только две фабрики, а 80% материала в страну завозится из Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...