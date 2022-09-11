Инвестор из Владимира открыл новый завод в Ишиме

Предприятие производит более 100 дверей в сутки Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Предприниматель из Владимира Александр Березкин открыл в Ишиме (Тюменская область) завод по производству межкомнатных дверей. Инвестиции в новое предприятие составили 50 млн рублей.

«Выбор пал на Ишим из-за того, что здесь нашлось помещение нужного размера и с нужной инфраструктурой. Плюс рядом граница с Казахстаном — рынок, который нам тоже интересен», — рассказал бизнесмен в эфире телеканала «Тюменское время».

По данным Березкина, на предприятии сегодня работает более 40 человек. В день компания выпускает более 100 дверей, которые продаются оптом в Тюмени, Омске и Кургане.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области планируют построить завод по производству стеклоровинга. На данный момент в России его производством занимаются только две фабрики, а 80% материала в страну завозится из Китая.