Напавшему на пермский вуз не удалось избежать расходов на адвоката

Устроившему стрельбу в ПГНИУ Бекмансурову придется возместить расходы на адвоката

14 сентября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Услуги адвоката Виктора Панькова оплатит бюджет, но расходы взыщут с подсудимого Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимуру Бекмансурову придется возместить расходы из федерального бюджета на услуги своего адвоката Виктора Панькова. Такое решение принял судья Сергей Коробейников, рассмотревший заявление, поданное ранее стороной защиты. В нем Паньков указывал, что в течение 27 дней представлял интересы подсудимого и попросил оплатить ему более 66 тысяч рублей. «Суд, рассмотрев заявление адвоката Панькова Виктора Владиславовича […] решил: оплатить за осуществление защиты подсудимого Бекмансурова Тимура Маратовича из средств федерального бюджета 66 757 рублей 57 копеек», — заявил судья Коробейников. Днем ранее он предупредил Бекмансурова, что впоследствии указанная сумма может быть взыскана с подсудимого. В свою очередь Бекмансуров попросил суд освободить его от указанных издержек ввиду того, что он является инвалидом II группы. 5 сентября в Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Бекмансурова. Его считают виновным в совершении вооруженного нападения на Пермский госуниверситет 20 сентября 2021 года, в результате которого погибли шесть человек.

Тимуру Бекмансурову придется возместить расходы из федерального бюджета на услуги своего адвоката Виктора Панькова. Такое решение принял судья Сергей Коробейников, рассмотревший заявление, поданное ранее стороной защиты. В нем Паньков указывал, что в течение 27 дней представлял интересы подсудимого и попросил оплатить ему более 66 тысяч рублей. «Суд, рассмотрев заявление адвоката Панькова Виктора Владиславовича […] решил: оплатить за осуществление защиты подсудимого Бекмансурова Тимура Маратовича из средств федерального бюджета 66 757 рублей 57 копеек», — заявил судья Коробейников. Днем ранее он предупредил Бекмансурова, что впоследствии указанная сумма может быть взыскана с подсудимого. В свою очередь Бекмансуров попросил суд освободить его от указанных издержек ввиду того, что он является инвалидом II группы. 5 сентября в Пермском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Бекмансурова. Его считают виновным в совершении вооруженного нападения на Пермский госуниверситет 20 сентября 2021 года, в результате которого погибли шесть человек.