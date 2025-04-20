В Перми пожилой пассажир получил травмы из-за резкого торможения автобуса

У автобуса на ходу стала открываться дверь
В Перми травмы получил 81-летний мужчина в результате резкого торможения маршрутного автобуса. Инцидент произошел днем 19 апреля, передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Автобус ЛиАЗ ехал по улице Менжинского в сторону улицы Веденеева. Во время движения в салоне стала открываться пассажирская дверь. Водитель резко затормозил, из-за этого в салоне упал пожилой мужчина», — на данные полиции ссылается портал «В курсе.ру».
Пенсионеру с травмами различной степени тяжести оказали помощь медики. Правоохранители инициировали проверку всех обстоятельств произошедшего.
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