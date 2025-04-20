20 апреля 2025

В Перми пожилой пассажир получил травмы из-за резкого торможения автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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У автобуса на ходу стала открываться дверь
У автобуса на ходу стала открываться дверь Фото:

В Перми травмы получил 81-летний мужчина в результате резкого торможения маршрутного автобуса. Инцидент произошел днем 19 апреля, передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Автобус ЛиАЗ ехал по улице Менжинского в сторону улицы Веденеева. Во время движения в салоне стала открываться пассажирская дверь. Водитель резко затормозил, из-за этого в салоне упал пожилой мужчина», — на данные полиции ссылается портал «В курсе.ру».

Пенсионеру с травмами различной степени тяжести оказали помощь медики. Правоохранители инициировали проверку всех обстоятельств произошедшего.

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В Перми травмы получил 81-летний мужчина в результате резкого торможения маршрутного автобуса. Инцидент произошел днем 19 апреля, передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «Автобус ЛиАЗ ехал по улице Менжинского в сторону улицы Веденеева. Во время движения в салоне стала открываться пассажирская дверь. Водитель резко затормозил, из-за этого в салоне упал пожилой мужчина», — на данные полиции ссылается портал «В курсе.ру». Пенсионеру с травмами различной степени тяжести оказали помощь медики. Правоохранители инициировали проверку всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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