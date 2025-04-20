Жителей Прикамья заманивают на работу в аэропорт Уфы бесплатным шведским столом

Жителей Прикамья позвали на работу в аэропорт Уфы. Трудоустроенным сотрудникам пообещали ежемесячные выплаты от 180 тысяч рублей и двухразовое питание в виде шведского стола, указано в описании вакансии.
«Работа для жителей Пермского края в аэропорту (Башкортостан, Уфа). Вахта от 45 смен с фиксированной ставкой от 4000 рублей. Бесплатное проживание и бесплатное двухразовое питание (шведский стол)», — написано на портале «Авито».
От сотрудников требуется транспортировать тележки. К сотрудничеству приглашаются претенденты без опыта работа, в компании предусмотрено обучение. Проезд к месту работы будет компенсирован.
URA.RU писало ранее, что пермяков приглашали на работу в столичный аэропорт. За погрузку и разгрузку чемоданов предлагали зарплату от 240 тысяч рублей. А за помощь в кормлении пассажиров Superjet, Airbus и Boeing — 280 тысяч.
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