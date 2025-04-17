«Словно из-под земли выросла огненная стена»

Как пермяк Ерофеевских участвовал в освобождении Вильнюса в годы войны

18 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Пермяк руководил батальоном в составе танковой бригады Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне В Вильнюсе на воинском кладбище Антакальнис вечным сном спят советские солдаты, которые в годы Великой отечественной войны отдали свои жизни за освобождение жителей Литвы от фашистов. Там же находится могила майора Леонида Ерофеевских. Герой Советского Союза родился в Пермской губернии (ныне — Пермский край), участвовал в Сталинградской битве, освобождении Белоруссии и Литвы. О его подвигах — в материале URA.RU. Учитель из крестьянской семьи Майор родился в селе Карагай Государственный архив Пермского края Леонид Ерофеевских родился в 1913 году в крестьянской семье в селе Карагай. Он окончил только семь классов, после которых устроился работать в колхоз под Оханском. Ерофеевских хотел посвятить себя учительскому делу, поэтому прошел годичные курсы и преподавал в Усольской школе. На этом пермяк не остановился и решил получить высшее образование. Для этого досрочно окончил рабочий факультет в Оханске и поступил на физико-математический факультет Пермского государственного университета. После получения диплома стал преподавать математику в Пермском машиностроительном техникуме. Должность учителя мужчине пришлось оставить в 1939 году, когда его призвали в армию. Отбил более десятка атак фашистов Майор Ерофеевских вошел в историю как один из освободителей Вильнюса. Но до того, как он попал в Литву, ему пришлось пройти длинный путь от рядового до командира, принять участие во множестве боев и получить ранения. На фронт Ерофеевских попал в октябре 1941 года. В 1942-м его назначили начальником штаба мотострелково-пулеметного батальона. В составе танковой бригады в звании лейтенанта пермяк участвовал в боях на Сверо-Западном, Калининском, Западном, Брянском и Сталинградском фронтах. «Три месяца я воевал в батальоне гвардии майора Леонида Ерофеевских. Человек он был смелый, решительный. В бою ли, на отдыхе ли — майор всегда находился среди солдат, заботился о них», — рассказал старшина запаса Ширинкин, служивший под началом майора Ерофеевских. Его слова написаны в очерке Ивана Кондаурова, опубликованном в сборнике «Отчизны верные сыны. Пермяки — Герои Советского Союза». Один из первых подвигов Ерофеевских совершил в августе 1942 года в поселке Ильиновка в Воронежской области. Там его рота отбила более десяти атак противника. При этом немцы превосходили Красную армию по силам. Рота фашистов была уничтожена, а шесть солдат и офицеров взяты в плен. «Проявил себя храбрым, инициативным и грамотным командиром. Умело управляет подчиненными в бою. Достоин правительственной награды ордена „Красное знамя“», — сказано в приказе, опубликованном на сайте «Подвиг народа». Позже в том же 1942 году Ерофеевских наградят медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Отличился в боях за освобождение Белоруссии Один из важных боев в истории войны произошел под белорусским городом Борисовым в июне 1944 года. Место имело стратегическое значение, так как там находился большой железнодорожный узел. Танковая бригада во главе с Ерофеевских отразила атаку немцев на реке Бобр и направились к Борисову. Враг встретил советские войска у стен города. «На пути автоматчиков неожиданно, словно из-под земли, выросла огненная стена. Таким плотным и массированным был огонь», — писал Иван Кондауров. Ерофеевских смекнул, что просто так немцев не возьмешь. Тогда гвардейцы небольшими группами обошли узлы укреплений и ворвались в Борисов. Немцы бросили технику и оставили город. За этот подвиг Ерофеевских наградили орденом Александра Невского. Три дня жарких боев в Литве На здании Пермского государственного научно-исследовательского университета установлена мемориальная доска ПермГАСПИ В годы войны немцы истребили более полумиллиона литовцев, разрушили Вильнюс и другие города. Советские войска во второй половине 1944-го направили свои силы на освобождение Литвы. 8 июля батальон майора Ерофеевских подошел к Вильнюсу. На следующий день гвардейцы ворвались на железнодорожную станцию литовской столицы и выбили оттуда нацистов. Советские войска захватили восемь железнодорожных эшелонов с различным имуществом и десять паровозов. Затем батальон направился в центр города. «Тяжелым был этот путь: на головы смельчаков сыпались гранаты, из окон домов, с чердаков неистово строчили вражеские пулеметы и автоматы. Особенно упорным было сопротивление врагов у здания, в котором помещалась фашистская комендатура», — писал Кондауров. Гвардейцам удалось отвоевать здание комендатуры у немцев, но позже нацисты заблокировали советских солдат внутри. Три дня шли ожесточенные бои. Когда у солдат закончились боеприпасы, они отбивались немецким оружием, которое нашли в здании. Гитлеровцы предлагали сдаться, но русские боролись до последнего вздоха. Немцы смогли проникнуть в комендатуру только после того, как погибли все советские солдаты внутри. Гитлеровцы выместили свою злость на телах гвардейцев. Им выкололи глаза, отрезали уши, носы, подпалили ноги и руки. Так немцы хотели напугать советских солдат, но только сильнее их разозлили. После этого появились листовки с лозунгом «Ты видишь, гвардеец, отважный офицер Ерофеевских указывает тебе обожженной рукой путь на Запад!» За подвиги и боевые заслуги Леониду Ерофеевских посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Вильнюсе на воинском кладбище Антакальнис вечным сном спят советские солдаты, которые в годы Великой отечественной войны отдали свои жизни за освобождение жителей Литвы от фашистов. Там же находится могила майора Леонида Ерофеевских. Герой Советского Союза родился в Пермской губернии (ныне — Пермский край), участвовал в Сталинградской битве, освобождении Белоруссии и Литвы. О его подвигах — в материале URA.RU. Леонид Ерофеевских родился в 1913 году в крестьянской семье в селе Карагай. Он окончил только семь классов, после которых устроился работать в колхоз под Оханском. Ерофеевских хотел посвятить себя учительскому делу, поэтому прошел годичные курсы и преподавал в Усольской школе. На этом пермяк не остановился и решил получить высшее образование. Для этого досрочно окончил рабочий факультет в Оханске и поступил на физико-математический факультет Пермского государственного университета. После получения диплома стал преподавать математику в Пермском машиностроительном техникуме. Должность учителя мужчине пришлось оставить в 1939 году, когда его призвали в армию. Майор Ерофеевских вошел в историю как один из освободителей Вильнюса. Но до того, как он попал в Литву, ему пришлось пройти длинный путь от рядового до командира, принять участие во множестве боев и получить ранения. На фронт Ерофеевских попал в октябре 1941 года. В 1942-м его назначили начальником штаба мотострелково-пулеметного батальона. В составе танковой бригады в звании лейтенанта пермяк участвовал в боях на Сверо-Западном, Калининском, Западном, Брянском и Сталинградском фронтах. Один из первых подвигов Ерофеевских совершил в августе 1942 года в поселке Ильиновка в Воронежской области. Там его рота отбила более десяти атак противника. При этом немцы превосходили Красную армию по силам. Рота фашистов была уничтожена, а шесть солдат и офицеров взяты в плен. «Проявил себя храбрым, инициативным и грамотным командиром. Умело управляет подчиненными в бою. Достоин правительственной награды ордена „Красное знамя“», — сказано в приказе, опубликованном на сайте «Подвиг народа». Позже в том же 1942 году Ерофеевских наградят медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Один из важных боев в истории войны произошел под белорусским городом Борисовым в июне 1944 года. Место имело стратегическое значение, так как там находился большой железнодорожный узел. Танковая бригада во главе с Ерофеевских отразила атаку немцев на реке Бобр и направились к Борисову. Враг встретил советские войска у стен города. Ерофеевских смекнул, что просто так немцев не возьмешь. Тогда гвардейцы небольшими группами обошли узлы укреплений и ворвались в Борисов. Немцы бросили технику и оставили город. За этот подвиг Ерофеевских наградили орденом Александра Невского. В годы войны немцы истребили более полумиллиона литовцев, разрушили Вильнюс и другие города. Советские войска во второй половине 1944-го направили свои силы на освобождение Литвы. 8 июля батальон майора Ерофеевских подошел к Вильнюсу. На следующий день гвардейцы ворвались на железнодорожную станцию литовской столицы и выбили оттуда нацистов. Советские войска захватили восемь железнодорожных эшелонов с различным имуществом и десять паровозов. Затем батальон направился в центр города. «Тяжелым был этот путь: на головы смельчаков сыпались гранаты, из окон домов, с чердаков неистово строчили вражеские пулеметы и автоматы. Особенно упорным было сопротивление врагов у здания, в котором помещалась фашистская комендатура», — писал Кондауров. Гвардейцам удалось отвоевать здание комендатуры у немцев, но позже нацисты заблокировали советских солдат внутри. Три дня шли ожесточенные бои. Когда у солдат закончились боеприпасы, они отбивались немецким оружием, которое нашли в здании. Гитлеровцы предлагали сдаться, но русские боролись до последнего вздоха. Немцы смогли проникнуть в комендатуру только после того, как погибли все советские солдаты внутри. Гитлеровцы выместили свою злость на телах гвардейцев. Им выкололи глаза, отрезали уши, носы, подпалили ноги и руки. Так немцы хотели напугать советских солдат, но только сильнее их разозлили. После этого появились листовки с лозунгом «Ты видишь, гвардеец, отважный офицер Ерофеевских указывает тебе обожженной рукой путь на Запад!» За подвиги и боевые заслуги Леониду Ерофеевских посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.