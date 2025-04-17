Бастрыкин затребовал доклад по делу пермячки, которая вынуждена ползать по подъезду

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту халатности (статья 293 УК РФ). Поводом стала информация в СМИ о том, что несколько лет жительница Соликамска (Пермский край), которая является инвалидом, вынуждена добираться до квартиры ползком.
«В публикации говорится, что администрация населенного пункта не выделяет деньги на пандус, несмотря на решения суда о его установке. Руководитель центрального аппарата СК дал поручение главе регионального следкома Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что прокурору Соликамска показали варианты установки пандуса. В ходе выездной проверки один из специалистов предложил сделать проект планировки, убрать плиту балкона на первом этаже и сделать входную группу с электрическим подъемником.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!