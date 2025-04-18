«Построй мне, дедушка Сталин, танк, который раздавит фашистов»

Как пермяки собирали деньги для победы в Великой Отечественной войне

19 апреля 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пермяки собирали деньги на строительство военной техники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU статья из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне С 1941 по 1945 годы жители Молотовской области (ныне — Пермского края) собрали на нужды фронта более 100 млрд рублей. Работники тыла перечисляли заработную плату в разные фонды, направленные на поддержку Красной армии. Молотовцы были готовы работать сверхурочно и продать все имущество, чтобы приблизить победу. Как собирали и куда перечисляли деньги во время Великой Отечественной войны — в материале URA.RU. Фонд обороны Родины Пермяки покупали билеты денежно-вещевой лотереи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В начале Великой Отечественной войны в СССР был создан «Фонд Красной армии». На его счет поступали добровольные пожертвования, которые шли на нужды фронта. Обычно жители Молотовской области переводили в фонд заработную плату за день, но некоторые работники отдавали месячный доход. Творческие коллективы устраивали концерты и спектакли, выручка с которых также направлялась на спецсчет №14 в Госбанке Молотовской области. «Трудящиеся, которые находятся в тылу, стремятся всячески помочь бойцам фронта. С целью еще большего укрепления мощи нашего фронта трудящиеся создают фонд обороны. Это предложение дружно подхватывают тысячи, миллионы советских людей», — писали в газете «Звезда» 1 августа 1941 года, номер которой сохранился в Пермском государственном архиве социально-политической истории. По данным Пермского краеведческого музея, всего за годы войны жители Молотовской области внесли на спецсчет 260 млн рублей. Но это был не единственный вариант помощи фронту. Жители приобретали билеты денежно-вещевой лотереи, подписывались на военные займы и отправляли подарки. Благодаря военным займам было привлечено 1,78 млрд рублей. Детям, пострадавшим от фашизма В молотовском госбанке был открыт еще один специальный счет. На нем собирали деньги для детей, пострадавших от немецких оккупантов. Чтобы как можно больше жителей узнали о возможности поддержать детей, в городе проводили митинги и собрания. В фонд переводили деньги шахтеры, работники госпиталей и сотрудники заводов. «Группа комсомольцев во внеурочное время встала к свободным станкам и изготовила продукцию, оплата за которую пойдет для детей. Комсомольцы завода призывают всю молодежь поддержать наше начинание по сбору средств. Дети, пострадавшие от гитлеровского зверья, не должны быть обездоленными!» — писали в «Звезде». Коллективы переводили в фонд помощи детям за один раз от 2 тысяч до 16 тысяч рублей. Также собирали детские вещи и игрушки. Матренин самолет Матрена продала все, чтобы собрать деньги на самолет Энциклопедия «Пермский край в Великой Отечественной войне» Учителя, врачи, рабочие заводов и колхозов собирали деньги на строительство боевых самолетов. Построенные истребители называли в честь коллективов, например, «Молотовский медик», «Дзержинец», «Народный учитель», «Лысьвенский строитель», «Краснокамский печатник». Сельские жители продавали имущество, чтобы помочь фронту. Именно так поступила Матрена Яковлева из Оханского уезда. Ее история сохранилась в архиве Сивинского районного краеведческого музея. В 1942 году муж Матрены Сергей ушел на фронт, а в 1943 году — в армию призвали их приемного сына. Женщина осталась работать в колхозе. Она во что бы то ни стало решила помочь советским войскам. Матрена узнала, что боевой самолет стоит 100 тысяч рублей. Тогда женщина продала все, что было можно, собрала эту сумму и сдала ее на строительство истребителя. Муж и сын Матрены благополучно вернулись с войны, а о героическом подвиге пермячки узнала вся страна. В 2012 году Матрене Яковлевой установили памятник в селе Буб Сивинского округа. Танки вместо книжек Не только взрослые отдавали деньги на поддержку Красной Армии. Дети тоже вносили свою лепту. Семилетняя Ирина Осичанская внесла в Фонд обороны 30 рублей. Эти деньги девочка собирала на книжки. Шестилетний октябренок Аля Алферов из Кунгурского района вместе с сестрами накопил 130,7 рубля, которые попросил направить на строительство танка. «Дорогой дедушка Сталин, пишу я вам письмо, а мне только шесть лет. Чтобы побить всех немцев, я с маленькими сестричками скопил 130,70 рубля. Еще наша бабушка внесла 928 рублей. Постройте мне, дедушка Сталин, тяжелый танк, который раздавил бы всех фашистов и назовите го „Кунгурский октябренок“», — писал юный молотовец. Его письмо было опубликовано в газете «Звезда» в 1943 году. Ученики неполной средней школы на шахте №6 в Кизеле собрали деньги на строительства зенитной батареи «Пионер Молотовской области». Ребята передали 2,5 тысячи рублей. «Пусть явятся наши взносы новогодним подарком Красной Армии», — передавала газета «Звезда» слова школьников. За помощь в сборе средств на строительство самолетов, танков, бронепоездов жителей Молотовской области не раз благодарил верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР Иосиф Сталин. Одно из его писем было опубликовано в газете «Колхозная правда». «Передайте трудящимся Сивинского района, собравшим пять млн рублей на строительство танков и самолетов и сдавшим в фонд обороны страны сельскохозяйственные продукты, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин», — писали в газете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1941 по 1945 годы жители Молотовской области (ныне — Пермского края) собрали на нужды фронта более 100 млрд рублей. Работники тыла перечисляли заработную плату в разные фонды, направленные на поддержку Красной армии. Молотовцы были готовы работать сверхурочно и продать все имущество, чтобы приблизить победу. Как собирали и куда перечисляли деньги во время Великой Отечественной войны — в материале URA.RU. В начале Великой Отечественной войны в СССР был создан «Фонд Красной армии». На его счет поступали добровольные пожертвования, которые шли на нужды фронта. Обычно жители Молотовской области переводили в фонд заработную плату за день, но некоторые работники отдавали месячный доход. Творческие коллективы устраивали концерты и спектакли, выручка с которых также направлялась на спецсчет №14 в Госбанке Молотовской области. «Трудящиеся, которые находятся в тылу, стремятся всячески помочь бойцам фронта. С целью еще большего укрепления мощи нашего фронта трудящиеся создают фонд обороны. Это предложение дружно подхватывают тысячи, миллионы советских людей», — писали в газете «Звезда» 1 августа 1941 года, номер которой сохранился в Пермском государственном архиве социально-политической истории. По данным Пермского краеведческого музея, всего за годы войны жители Молотовской области внесли на спецсчет 260 млн рублей. Но это был не единственный вариант помощи фронту. Жители приобретали билеты денежно-вещевой лотереи, подписывались на военные займы и отправляли подарки. Благодаря военным займам было привлечено 1,78 млрд рублей. В молотовском госбанке был открыт еще один специальный счет. На нем собирали деньги для детей, пострадавших от немецких оккупантов. Чтобы как можно больше жителей узнали о возможности поддержать детей, в городе проводили митинги и собрания. В фонд переводили деньги шахтеры, работники госпиталей и сотрудники заводов. Коллективы переводили в фонд помощи детям за один раз от 2 тысяч до 16 тысяч рублей. Также собирали детские вещи и игрушки. Учителя, врачи, рабочие заводов и колхозов собирали деньги на строительство боевых самолетов. Построенные истребители называли в честь коллективов, например, «Молотовский медик», «Дзержинец», «Народный учитель», «Лысьвенский строитель», «Краснокамский печатник». Сельские жители продавали имущество, чтобы помочь фронту. Именно так поступила Матрена Яковлева из Оханского уезда. Ее история сохранилась в архиве Сивинского районного краеведческого музея. В 1942 году муж Матрены Сергей ушел на фронт, а в 1943 году — в армию призвали их приемного сына. Женщина осталась работать в колхозе. Она во что бы то ни стало решила помочь советским войскам. Матрена узнала, что боевой самолет стоит 100 тысяч рублей. Тогда женщина продала все, что было можно, собрала эту сумму и сдала ее на строительство истребителя. Муж и сын Матрены благополучно вернулись с войны, а о героическом подвиге пермячки узнала вся страна. В 2012 году Матрене Яковлевой установили памятник в селе Буб Сивинского округа. Не только взрослые отдавали деньги на поддержку Красной Армии. Дети тоже вносили свою лепту. Семилетняя Ирина Осичанская внесла в Фонд обороны 30 рублей. Эти деньги девочка собирала на книжки. Шестилетний октябренок Аля Алферов из Кунгурского района вместе с сестрами накопил 130,7 рубля, которые попросил направить на строительство танка. Ученики неполной средней школы на шахте №6 в Кизеле собрали деньги на строительства зенитной батареи «Пионер Молотовской области». Ребята передали 2,5 тысячи рублей. «Пусть явятся наши взносы новогодним подарком Красной Армии», — передавала газета «Звезда» слова школьников. За помощь в сборе средств на строительство самолетов, танков, бронепоездов жителей Молотовской области не раз благодарил верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР Иосиф Сталин. Одно из его писем было опубликовано в газете «Колхозная правда». «Передайте трудящимся Сивинского района, собравшим пять млн рублей на строительство танков и самолетов и сдавшим в фонд обороны страны сельскохозяйственные продукты, мой братский привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин», — писали в газете.