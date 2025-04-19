В Пермском крае водитель погиб в ДТП с грузовиком

В Пермском крае на территории Чернушинского муниципального округа произошло смертельное ДТП. Авария произошла днем 20 апреля 2025 года на автодороге Оса — Чернушка.
«Около 10:30 по автодороге Оса — Чернушка со стороны в направлении Чернушки двигался автомобиль Renault под управлением мужчины 1966 года рождения. Предварительно, водитель на 71 км допустил наезд на стоящее грузовое транспортное средство. В результате водитель легковушки получил смертельную травму», — сообщает telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.
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