Власти назвали самые популярные маршруты среди пермских «зайцев»

В топ самых популярных направлений у безбилетников в Перми попали два автобусных маршрута и один — трамвайный. О направлениях, где чаще всего ловят безбилетников, рассказала городская мэрия.
«В целом, больше всего безбилетных пассажиров зафиксировано за последние несколько месяцев на маршрутах №45 и 75, а также в трамвае №3», — на данные пермской администрации ссылается «Пятница». Власти также напомнили горожанам про систему автоматического подсчета пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте.
Программа — еще в тестовом режиме. Испытания в данный момент проводят на восьми маршрутах МУП «Пермгорэлектротранс» и по всем трамвайным линиям. Расширять систему планируют по мере заключения новых контрактов с перевозчиками.
URA.RU уже писало, что с 15 апреля в городе перестали принимать наличные деньги за проезд. Позже в Перми и пригороде запустили продажу разовых билетов на автобусы и трамваи.
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