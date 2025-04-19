19 апреля 2025
18 апреля 2025

Власти назвали самые популярные маршруты среди пермских «зайцев»

Мэрия Перми определила наиболее популярные маршруты у безбилетных пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Городской общественный транспорт полностью перевели на оплату проезда по безналу
Городской общественный транспорт полностью перевели на оплату проезда по безналу Фото:

В топ самых популярных направлений у безбилетников в Перми попали два автобусных маршрута и один — трамвайный. О направлениях, где чаще всего ловят безбилетников, рассказала городская мэрия.

«В целом, больше всего безбилетных пассажиров зафиксировано за последние несколько месяцев на маршрутах №45 и 75, а также в трамвае №3», — на данные пермской администрации ссылается «Пятница». Власти также напомнили горожанам про систему автоматического подсчета пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте.

Программа — еще в тестовом режиме. Испытания в данный момент проводят на восьми маршрутах МУП «Пермгорэлектротранс» и по всем трамвайным линиям. Расширять систему планируют по мере заключения новых контрактов с перевозчиками.

URA.RU уже писало, что с 15 апреля в городе перестали принимать наличные деньги за проезд. Позже в Перми и пригороде запустили продажу разовых билетов на автобусы и трамваи.

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В топ самых популярных направлений у безбилетников в Перми попали два автобусных маршрута и один — трамвайный. О направлениях, где чаще всего ловят безбилетников, рассказала городская мэрия. «В целом, больше всего безбилетных пассажиров зафиксировано за последние несколько месяцев на маршрутах №45 и 75, а также в трамвае №3», — на данные пермской администрации ссылается «Пятница». Власти также напомнили горожанам про систему автоматического подсчета пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте. Программа — еще в тестовом режиме. Испытания в данный момент проводят на восьми маршрутах МУП «Пермгорэлектротранс» и по всем трамвайным линиям. Расширять систему планируют по мере заключения новых контрактов с перевозчиками. URA.RU уже писало, что с 15 апреля в городе перестали принимать наличные деньги за проезд. Позже в Перми и пригороде запустили продажу разовых билетов на автобусы и трамваи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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