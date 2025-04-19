Пермский перевозчик, оштрафованный за невыполнение рейсов, нарастил убытки

Убытки АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК») по итогу прошлого года увеличились на 9%. При этом выручка снизилась, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Отчет о финансовых результатах АО „Интранс ПК“ за 2024 год. Выручка — 563,6 млн рублей (было 569,7 млн). Убыток — 161,6 млн рублей (было 148,1 млн)», — свидетельствуют данные сервиса.
В Перми компания обслуживает маршруты №51 и 74. Автобусы перевозчика также курсируют по восьми межмуниципальным направлениям (№104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485).
В конце прошлого года в отношении АО возбудили дело об административном правонарушении из-за невыполненных обязательств по контракту. В результате «Интранс ПК» оштрафовали на 4 млн рублей. Следствие доказало, перевозчик систематически не выполнял рейсы.
URA.RU ранее рассказывало о кунгурском мясоперерабатывающем заводе, где сократилась выручка. А у застройщика крупного пермского торгового центра выросли убытки.
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