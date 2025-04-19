19 апреля 2025
18 апреля 2025

Пермский перевозчик, оштрафованный за невыполнение рейсов, нарастил убытки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусы компании выходят в рейсы на городские и межмуниципальные маршруты
Автобусы компании выходят в рейсы на городские и межмуниципальные маршруты Фото:

Убытки АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК») по итогу прошлого года увеличились на 9%. При этом выручка снизилась, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых результатах АО „Интранс ПК“ за 2024 год. Выручка — 563,6 млн рублей (было 569,7 млн). Убыток — 161,6 млн рублей (было 148,1 млн)», — свидетельствуют данные сервиса.

В Перми компания обслуживает маршруты №51 и 74. Автобусы перевозчика также курсируют по восьми межмуниципальным направлениям (№104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485).

В конце прошлого года в отношении АО возбудили дело об административном правонарушении из-за невыполненных обязательств по контракту. В результате «Интранс ПК» оштрафовали на 4 млн рублей. Следствие доказало, перевозчик систематически не выполнял рейсы.

URA.RU ранее рассказывало о кунгурском мясоперерабатывающем заводе, где сократилась выручка. А у застройщика крупного пермского торгового центра выросли убытки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Убытки АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК») по итогу прошлого года увеличились на 9%. При этом выручка снизилась, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых результатах АО „Интранс ПК“ за 2024 год. Выручка — 563,6 млн рублей (было 569,7 млн). Убыток — 161,6 млн рублей (было 148,1 млн)», — свидетельствуют данные сервиса. В Перми компания обслуживает маршруты №51 и 74. Автобусы перевозчика также курсируют по восьми межмуниципальным направлениям (№104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485). В конце прошлого года в отношении АО возбудили дело об административном правонарушении из-за невыполненных обязательств по контракту. В результате «Интранс ПК» оштрафовали на 4 млн рублей. Следствие доказало, перевозчик систематически не выполнял рейсы. URA.RU ранее рассказывало о кунгурском мясоперерабатывающем заводе, где сократилась выручка. А у застройщика крупного пермского торгового центра выросли убытки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...