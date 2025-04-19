В Перми состоялся первый в мире сольный концерт человекоподобного робота

Человекоподобный робот ARDJ от пермской компании «Промобот» выступил с сольным концертом в субботу, 19 апреля. Во время концерта он исполнил песни, созданные нейросетью, а также перепел популярные композиции.
Робот не только демонстрировал вокальные способности, но и развлекал публику шутками. В частности, Арди обратился к зрителям со словами: «С помощью моей нейронной сети я могу спрогнозировать ближайшее будущее на сто лет вперед. И знаете что? Поздравляю! Зоопарк в Перми достроят», — передает портал 59.ru.
Организаторы мероприятия рассказали URA.RU, что выступление робота ARDJ — первое подобное шоу в мире. Ранее робота-артиста ARDJ представили на выставке-форуме «Россия» в Москве, где он спел заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Позже он научился писать музыку сам, а также снялся в клипе.
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