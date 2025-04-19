Пермякам стоит приготовиться к резкому похолоданию

Жителей Пермского края в воскресенье днем, 20 апреля, ожидает резкое падение температуры. Об этом предупредил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«В Перми похолодание ожидается между 10:00 и 12:00. Температура воздуха может понизиться до 5 градусов, а к вечеру — до 2. На севере Прикамья вечером будут уже отрицательные значения. По югу региона днем еще ожидается прогрев от 18 до 20 градусов», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале.
Ранее Пермский край накрыло кратковременным аномальным потеплением. Следующая волна — спрогнозирована на 22 апреля. При этом холодный фронт после нее может стать еще более контрастным, считает эксперт. МЧС информировало пермяков о грозах и усилении ветра.
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