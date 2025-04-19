19 апреля 2025
18 апреля 2025

Пермякам стоит приготовиться к резкому похолоданию

© Служба новостей «URA.RU»
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На севере Прикамья температура опустится до нуля градусов
На севере Прикамья температура опустится до нуля градусов Фото:

Жителей Пермского края в воскресенье днем, 20 апреля, ожидает резкое падение температуры. Об этом предупредил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«В Перми похолодание ожидается между 10:00 и 12:00. Температура воздуха может понизиться до 5 градусов, а к вечеру — до 2. На севере Прикамья вечером будут уже отрицательные значения. По югу региона днем еще ожидается прогрев от 18 до 20 градусов», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале.

Ранее Пермский край накрыло кратковременным аномальным потеплением. Следующая волна — спрогнозирована на 22 апреля. При этом холодный фронт после нее может стать еще более контрастным, считает эксперт. МЧС информировало пермяков о грозах и усилении ветра.

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Жителей Пермского края в воскресенье днем, 20 апреля, ожидает резкое падение температуры. Об этом предупредил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. «В Перми похолодание ожидается между 10:00 и 12:00. Температура воздуха может понизиться до 5 градусов, а к вечеру — до 2. На севере Прикамья вечером будут уже отрицательные значения. По югу региона днем еще ожидается прогрев от 18 до 20 градусов», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале. Ранее Пермский край накрыло кратковременным аномальным потеплением. Следующая волна — спрогнозирована на 22 апреля. При этом холодный фронт после нее может стать еще более контрастным, считает эксперт. МЧС информировало пермяков о грозах и усилении ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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