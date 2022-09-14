В Херсонской области сбит вертолет Ми-8 с украинскими диверсантами

14 сентября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области истребителями ВСК России уничтожен вертолет Ми-8 с украинскими диверсантами. В целом потери ВСУ за сутки составили более 500 человек, сообщает Минобороны РФ. «В районе Кинбурнской косы уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», — говорится в сводке, опубликованной в telegram-канале Минобороны. Всего с начала СВО уничтожено 155 вертолетов Украины. Кроме того, за прошедшие сутки в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной ВС России ликвидировали до 150 военнослужщих 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ и свыше 10 единиц техники. В ДНР авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила до 250 военнослужащих 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ. Удары наносились в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ потеряли еще 150 военных. «В ходе попытки контрнаступления 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды уничтожено свыше 150 человек, а также 8 танков, 13 боевых машин пехоты и 11 других бронированных машин», — сообщили в Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Херсонской области истребителями ВСК России уничтожен вертолет Ми-8 с украинскими диверсантами. В целом потери ВСУ за сутки составили более 500 человек, сообщает Минобороны РФ. «В районе Кинбурнской косы уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», — говорится в сводке, опубликованной в telegram-канале Минобороны. Всего с начала СВО уничтожено 155 вертолетов Украины. Кроме того, за прошедшие сутки в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной ВС России ликвидировали до 150 военнослужщих 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ и свыше 10 единиц техники. В ДНР авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила до 250 военнослужащих 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ. Удары наносились в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ потеряли еще 150 военных. «В ходе попытки контрнаступления 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды уничтожено свыше 150 человек, а также 8 танков, 13 боевых машин пехоты и 11 других бронированных машин», — сообщили в Минобороны РФ. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирных жителей Донбасса.