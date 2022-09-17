Экс-сотрудник Госдепа: США запрещают Украине идти на переговоры с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина
Украина не примет предложения России, пока США не разрешат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки и Великобритания протестуют против того, чтобы Украина приняла предложение России и пошла на соглашение с ней. Такое заявление сделал бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон.

«Украина может начать переговоры с Россией. Однако США и Лондон не хотят этого», — сказал Уитон на телеканале Fox Business, запись передачи есть на официальном youtube-канале.

Основная цель действий США, по его словам, — затягивание конфликта и попытка ослабить Россию. Бывший сотрудник Госдепартамента убежден, что у Киева есть весомые причины отказаться от некоторых территорий, которые он считает своими. В Вашингтоне есть деятели, которые хотят, чтобы США и НАТО поддерживали Украину в стремлении дойти до границ с РФ, передает Nation News.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина — усилившиеся зимой этого года обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно начал помогать Украине, поставляя туда оружие, которое успешно уничтожают ВС РФ. О том, что США специально затягивают кризис на Украине, потому что хотят расширить свое влияние в Европе, сделав Россию общим врагом, ранее сообщал телеканал 360.

Украина и Россия неоднократно садились за стол переговоров. Однако украинская сторона постоянно меняла свою позицию и не принимала российские предложения. В данный момент речи о российско-украинских переговорах, способных повлиять на ход конфликта, не ведется.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки и Великобритания протестуют против того, чтобы Украина приняла предложение России и пошла на соглашение с ней. Такое заявление сделал бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон. «Украина может начать переговоры с Россией. Однако США и Лондон не хотят этого», — сказал Уитон на телеканале Fox Business, запись передачи есть на официальном youtube-канале. Основная цель действий США, по его словам, — затягивание конфликта и попытка ослабить Россию. Бывший сотрудник Госдепартамента убежден, что у Киева есть весомые причины отказаться от некоторых территорий, которые он считает своими. В Вашингтоне есть деятели, которые хотят, чтобы США и НАТО поддерживали Украину в стремлении дойти до границ с РФ, передает Nation News. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина — усилившиеся зимой этого года обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно начал помогать Украине, поставляя туда оружие, которое успешно уничтожают ВС РФ. О том, что США специально затягивают кризис на Украине, потому что хотят расширить свое влияние в Европе, сделав Россию общим врагом, ранее сообщал телеканал 360. Украина и Россия неоднократно садились за стол переговоров. Однако украинская сторона постоянно меняла свою позицию и не принимала российские предложения. В данный момент речи о российско-украинских переговорах, способных повлиять на ход конфликта, не ведется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...