Экс-сотрудник Госдепа: США запрещают Украине идти на переговоры с РФ

17 сентября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Украина не примет предложения России, пока США не разрешат Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки и Великобритания протестуют против того, чтобы Украина приняла предложение России и пошла на соглашение с ней. Такое заявление сделал бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон. «Украина может начать переговоры с Россией. Однако США и Лондон не хотят этого», — сказал Уитон на телеканале Fox Business, запись передачи есть на официальном youtube-канале. Основная цель действий США, по его словам, — затягивание конфликта и попытка ослабить Россию. Бывший сотрудник Госдепартамента убежден, что у Киева есть весомые причины отказаться от некоторых территорий, которые он считает своими. В Вашингтоне есть деятели, которые хотят, чтобы США и НАТО поддерживали Украину в стремлении дойти до границ с РФ, передает Nation News. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина — усилившиеся зимой этого года обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно начал помогать Украине, поставляя туда оружие, которое успешно уничтожают ВС РФ. О том, что США специально затягивают кризис на Украине, потому что хотят расширить свое влияние в Европе, сделав Россию общим врагом, ранее сообщал телеканал 360. Украина и Россия неоднократно садились за стол переговоров. Однако украинская сторона постоянно меняла свою позицию и не принимала российские предложения. В данный момент речи о российско-украинских переговорах, способных повлиять на ход конфликта, не ведется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты Америки и Великобритания протестуют против того, чтобы Украина приняла предложение России и пошла на соглашение с ней. Такое заявление сделал бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон. «Украина может начать переговоры с Россией. Однако США и Лондон не хотят этого», — сказал Уитон на телеканале Fox Business, запись передачи есть на официальном youtube-канале. Основная цель действий США, по его словам, — затягивание конфликта и попытка ослабить Россию. Бывший сотрудник Госдепартамента убежден, что у Киева есть весомые причины отказаться от некоторых территорий, которые он считает своими. В Вашингтоне есть деятели, которые хотят, чтобы США и НАТО поддерживали Украину в стремлении дойти до границ с РФ, передает Nation News. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Причина — усилившиеся зимой этого года обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Запад активно начал помогать Украине, поставляя туда оружие, которое успешно уничтожают ВС РФ. О том, что США специально затягивают кризис на Украине, потому что хотят расширить свое влияние в Европе, сделав Россию общим врагом, ранее сообщал телеканал 360. Украина и Россия неоднократно садились за стол переговоров. Однако украинская сторона постоянно меняла свою позицию и не принимала российские предложения. В данный момент речи о российско-украинских переговорах, способных повлиять на ход конфликта, не ведется.