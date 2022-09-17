Группа «Сурганова и Оркестр» поблагодарила жителей Салехарда

Музыканты рок-группы «Сурганова и Оркестр» выступили в Салехарде (ЯНАО). Пост с благодарностью жителям и гостям города, а также видео с выступления опубликованы в telegram-канале группы.
«Прекрасный концерт! Спасибо, Салехард!» — указано в сообщении.
Музыканты выступили в день проведения экстремальных соревнований «Северный характер». Победителями игр в группе «Профи» стала команда «Салехард-1», сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. Среди «любителей» лучшими стали «Полярные звезды» из ямальской столицы.
Ранее URA.RU писало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.
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