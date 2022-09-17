Группа «Сурганова и Оркестр» поблагодарила жителей Салехарда

18 сентября 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Светлана Сурганова и ее группа выступили в Салехарде Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Музыканты рок-группы «Сурганова и Оркестр» выступили в Салехарде (ЯНАО). Пост с благодарностью жителям и гостям города, а также видео с выступления опубликованы в telegram-канале группы. «Прекрасный концерт! Спасибо, Салехард!» — указано в сообщении. Музыканты выступили в день проведения экстремальных соревнований «Северный характер». Победителями игр в группе «Профи» стала команда «Салехард-1», сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. Среди «любителей» лучшими стали «Полярные звезды» из ямальской столицы. Ранее URA.RU писало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.

Музыканты рок-группы «Сурганова и Оркестр» выступили в Салехарде (ЯНАО). Пост с благодарностью жителям и гостям города, а также видео с выступления опубликованы в telegram-канале группы. «Прекрасный концерт! Спасибо, Салехард!» — указано в сообщении. Музыканты выступили в день проведения экстремальных соревнований «Северный характер». Победителями игр в группе «Профи» стала команда «Салехард-1», сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. Среди «любителей» лучшими стали «Полярные звезды» из ямальской столицы. Ранее URA.RU писало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.