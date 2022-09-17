17 сентября 2022
16 сентября 2022
15 сентября 2022

Группа «Сурганова и Оркестр» поблагодарила жителей Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Светлана Сурганова и ее группа выступили в Салехарде Фото:

Музыканты рок-группы «Сурганова и Оркестр» выступили в Салехарде (ЯНАО). Пост с благодарностью жителям и гостям города, а также видео с выступления опубликованы в telegram-канале группы.

«Прекрасный концерт! Спасибо, Салехард!» — указано в сообщении.

Музыканты выступили в день проведения экстремальных соревнований «Северный характер». Победителями игр в группе «Профи» стала команда «Салехард-1», сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. Среди «любителей» лучшими стали «Полярные звезды» из ямальской столицы.

Ранее URA.RU писало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.

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Музыканты рок-группы «Сурганова и Оркестр» выступили в Салехарде (ЯНАО). Пост с благодарностью жителям и гостям города, а также видео с выступления опубликованы в telegram-канале группы. «Прекрасный концерт! Спасибо, Салехард!» — указано в сообщении. Музыканты выступили в день проведения экстремальных соревнований «Северный характер». Победителями игр в группе «Профи» стала команда «Салехард-1», сообщается в telegram-канале окружного департамента по физической культуре и спорту. Среди «любителей» лучшими стали «Полярные звезды» из ямальской столицы. Ранее URA.RU писало, что спортсмены из ЯНАО приняли участие в экстремальных соревнованиях «Северный характер». Игры прошли в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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