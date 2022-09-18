Ле Пен назвала санкции против России геополитической ошибкой

18 сентября 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

ЕС ввел санкции против РФ в состоянии истерии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». Такое заявление сделала глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен, которая баллотировалась на пост президента страны. «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России. ЕС ввел эти санкции в состоянии истерии от украинского конфликта», — отметила она на партийной конференции, ее слова передает ТАСС. Евросоюз, США и другие западные государства ввели жесткие санкции против России из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако российское правительство приняло меры — разработало несколько антикризисных пакетов как для бизнеса, так и для обычных граждан. В свою очередь, введенные ограничения повлияли негативно на экономику государств, которые их придумали. Теперь в ЕС наблюдается газовый кризис, а в США повысился уровень инфляции. Ранее Ле Пен отметила, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли больший ущерб самой Европе, нежели России, пишет деловое издание «Взгляд». По ее мнению, из-за этого во Франции раскручивается инфляция, добавляет «Царьград».

Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». Такое заявление сделала глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен, которая баллотировалась на пост президента страны. «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России. ЕС ввел эти санкции в состоянии истерии от украинского конфликта», — отметила она на партийной конференции, ее слова передает ТАСС. Евросоюз, США и другие западные государства ввели жесткие санкции против России из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Однако российское правительство приняло меры — разработало несколько антикризисных пакетов как для бизнеса, так и для обычных граждан. В свою очередь, введенные ограничения повлияли негативно на экономику государств, которые их придумали. Теперь в ЕС наблюдается газовый кризис, а в США повысился уровень инфляции. Ранее Ле Пен отметила, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, нанесли больший ущерб самой Европе, нежели России, пишет деловое издание «Взгляд». По ее мнению, из-за этого во Франции раскручивается инфляция, добавляет «Царьград».