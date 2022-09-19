Завод теневого мэра Перми предлагает стипендию размером с зарплату

Пермский завод «Камкабель» повысил ученикам стипендии до размера зарплат

Ученикам на заводе будут платить стипендию в десятки тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми ООО «Камский кабель», совладельцем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, объявило о повышении размера стипендий за обучение востребованным профессиям. Начиная с 1 сентября 2022 года, ученикам на заводе положены выплаты, по размеру сопоставимые с зарплатами на других предприятиях. Об этом сообщается в сентябрьском номере корпоративной газеты «Наш Камский кабельщик».

«В период обучения ученикам по основным профессиям кабельного производства цехов 1-9 теперь выплачивается 26 тысяч рублей в первый месяц обучения и 30 тысяч рублей во второй и третий месяцы (указан размер стипендии после налогообложения, „на руки“). Суммы стипендий учеников „Камкабеля“ сопоставимы с размером заработной платы сотрудников других предприятий», — говорится в сообщении.

Стипендия также положена ученикам водителей погрузчиков, контролеров кабельного производства, машинистов крана, слесарей-ремонтников и электромонтеров. Размер выплаты — 25 тысяч рублей в течение трех месяцев.

В Перми ООО «Камкабель» выпускает кабельно-проводниковую продукцию для различных отраслей промышленности. По данным сервиса СБИС, предприятие принадлежит ООО «Кабель Технологии Инновации». Учредителями этой компании являются Владимир Плотников, Сергей Кущенко, Владимир Шарыгин, Ривхат Ибрагимов, а также ООО «Объединенная кабельная компания».

В политической тусовке Перми Владимира Плотникова негласно называют теневым мэром. Он также несколько лет подряд является лидером по уровню доходов среди депутатов пермской городской думы. По итогам 2021 года Плотников указал в декларации 221 миллион рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что завод «Камский кабель» объявил о наборе рабочих в штат. Новым сотрудникам обещают заработную плату в 58 тысяч рублей.