Дело Раи Мамедовой из Сургута, оскорбившей русских, отправлено в суд

Рая Мамедова предстанет перед судом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) завершено расследование уголовного дела Раи Мамедовой, которую обвиняют в оскорблении русских. Дело будет рассмотрено в суде. Об этом журналисту URA.RU расскзаали в Следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности)», — прокомментировали в ведомсте.

По версии следствия, Мамедова, желая унизить достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, используя для возбуждения ненависти и вражды малозначительный конфликт с соседом, публично позволила себе оскорбительные высказывания в домовом чате. Мамедова признала вину и раскаялась в содеянном, кроме того, следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Ранее URA.RU писало, что Мамедову обвинили в клевете. Заявление в полицию написал ее сосед Дмитрий Кожеватов. Он снял видео, после которого Мамедова обвинила мужчину в противоправных действиях по отношению к ее ребенку.