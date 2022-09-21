Россиян ждет тюрьма либо миллионный штраф за осквернение георгиевской ленты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, георгиевская лента
Госдума приняла закон об осквернении госсимволов в первом чтении Фото:

За осквернение георгиевской ленты россиянам грозит до 5 лет тюремного заключения либо миллионный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 5 млн рублей и лишении свободы сроком до 5 лет за осквернение георгиевских лент», — говорится в информации. Трансляция заседания шла на официальном сайте.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

За осквернение георгиевской ленты россиянам грозит до 5 лет тюремного заключения либо миллионный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. «Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 5 млн рублей и лишении свободы сроком до 5 лет за осквернение георгиевских лент», — говорится в информации. Трансляция заседания шла на официальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...