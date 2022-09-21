Россиян ждет тюрьма либо миллионный штраф за осквернение георгиевской ленты

Госдума приняла закон об осквернении госсимволов в первом чтении
За осквернение георгиевской ленты россиянам грозит до 5 лет тюремного заключения либо миллионный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
«Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 5 млн рублей и лишении свободы сроком до 5 лет за осквернение георгиевских лент», — говорится в информации. Трансляция заседания шла на официальном сайте.
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