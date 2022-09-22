Генштаб РФ: студентов-очников призыв и мобилизация не коснется

22 сентября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Студентов-очников призыв и мобилизация не коснется, заверили в Генштабе Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частичная мобилизация и призыв не коснется студентов-очников, обучающихся в вузах. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть — ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — сказал Цимлянский. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Там отметили, что приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта. Также в ведомстве перечислили категории, которые не подлежат мобилизации. Среди них — военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снятые с воинского учета не призываются. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы, дополнил Life.

Частичная мобилизация и призыв не коснется студентов-очников, обучающихся в вузах. Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. «Хочу упредить вопросы, которые могут в связи с этим возникнуть — ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — сказал Цимлянский. Его слова приводит РИА «Новости». Ранее Минобороны РФ утвердило полный перечень освобожденных от мобилизации. Там отметили, что приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности и наличие боевого опыта. Также в ведомстве перечислили категории, которые не подлежат мобилизации. Среди них — военные пенсионеры в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снятые с воинского учета не призываются. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы, дополнил Life.