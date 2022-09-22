22 сентября 2022

Еманжелинск заволокло дымом от пожара. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Челябинск
Дым от ландшафтного пожара виден за километры Фото:

Еманжелинск (Челябинская область) заволокло дымом от пожара. Как сообщил URA.RU читатель, огромное облако в черте города видно с трассы.

«Огромное облако дыма хорошо видно с трассы. Оно накрыло Еманжелинск. На въезде в город сильный запах гари и трудно дышать», — рассказал URA.RU очевидец. По словам водителя, Еманжелинск накрыло дымом из-за ландшафтного пожара. В городе есть очень задымленные участки.

«В районе Еманжелинска горят камышовые болота. Подразделения пожарной охраны выехали на место и приступили к тушению. Самое главное, нет угрозы ближайшим населенным пунктам. В таких случаях причина пожара — это человеческий фактор», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.

Пожар. Челябинск
Во многих частях города стоит едкий запах гари
Фото:

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Еманжелинск (Челябинская область) заволокло дымом от пожара. Как сообщил URA.RU читатель, огромное облако в черте города видно с трассы. «Огромное облако дыма хорошо видно с трассы. Оно накрыло Еманжелинск. На въезде в город сильный запах гари и трудно дышать», — рассказал URA.RU очевидец. По словам водителя, Еманжелинск накрыло дымом из-за ландшафтного пожара. В городе есть очень задымленные участки. «В районе Еманжелинска горят камышовые болота. Подразделения пожарной охраны выехали на место и приступили к тушению. Самое главное, нет угрозы ближайшим населенным пунктам. В таких случаях причина пожара — это человеческий фактор», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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