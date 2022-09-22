Дым от ландшафтного пожара виден за километры Фото: Марина Малкова © URA.RU

Еманжелинск (Челябинская область) заволокло дымом от пожара. Как сообщил URA.RU читатель, огромное облако в черте города видно с трассы.

«Огромное облако дыма хорошо видно с трассы. Оно накрыло Еманжелинск. На въезде в город сильный запах гари и трудно дышать», — рассказал URA.RU очевидец. По словам водителя, Еманжелинск накрыло дымом из-за ландшафтного пожара. В городе есть очень задымленные участки.

«В районе Еманжелинска горят камышовые болота. Подразделения пожарной охраны выехали на место и приступили к тушению. Самое главное, нет угрозы ближайшим населенным пунктам. В таких случаях причина пожара — это человеческий фактор», — сообщили URA.RU в пресс-центре ГУ МЧС по региону.