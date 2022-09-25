В ДНР задержали диверсантов, готовивших вброс бюллетеней

25 сентября 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Диверсанты, планировавшие вброс бюллетеней на референдуме в ДНР, задержаны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Донецкой Народной Республике задержаны диверсанты, которые планировали вброс бюллетеней с отрицательным ответом на вхождение региона в состав России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местных силовиков. «В ДНР задержали группу диверсантов, которые планировали устроить масштабный вброс на референдуме. У них были найдены пачки бюллетеней, аналогичные тем, которые используются на голосовании. И в каждом из них был выбран отрицательный ответ на вопрос о вхождении региона в состав России», — сообщает РЕН ТВ. Силовики уверены, что диверсанты ставили цель повлиять на исход голосования. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав РФ. В связи с этим ВСУ усилили обстрелы данных территорий. Ранее стало известно о множественных попытках Украины воздействовать на референдумы, проходящие на освобожденных территориях, передавал RT.

В Донецкой Народной Республике задержаны диверсанты, которые планировали вброс бюллетеней с отрицательным ответом на вхождение региона в состав России. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местных силовиков. «В ДНР задержали группу диверсантов, которые планировали устроить масштабный вброс на референдуме. У них были найдены пачки бюллетеней, аналогичные тем, которые используются на голосовании. И в каждом из них был выбран отрицательный ответ на вопрос о вхождении региона в состав России», — сообщает РЕН ТВ. Силовики уверены, что диверсанты ставили цель повлиять на исход голосования. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о вхождении в состав РФ. В связи с этим ВСУ усилили обстрелы данных территорий. Ранее стало известно о множественных попытках Украины воздействовать на референдумы, проходящие на освобожденных территориях, передавал RT.