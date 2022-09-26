Пермский заводчанин с десятками земляков отправился в зону СВО

26 сентября 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Отправка мобилизованных проходила на краевом сборном пункте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель города Чусового Пермского края Антон (имя изменено — прим. URA.RU), попавший под частичную мобилизацию, рассказал, с кем поехал служить. Мужчина рассказал, что ему 24 года, срочную службу он проходил в мотострелковых войсках. Вместе с ним из Чусовского округа на сборы отправились несколько десятков земляков. «Повестку я получил в минувший четверг. Работал на одном из предприятий в Чусовом. Вместе со мной из города прибыло больше 20 человек, по большей части — молодые люди. Некоторые всего год, как уволились в запас после срочной службы», — отметил Антон. В понедельник, 26 сентября со сборного пункта военного комиссариата Пермского края отправилась первая группа мобилизованных граждан. О том, как она проходила — читайте в материале URA.RU. Пермяки уехали в учебный центр, расположенный в Елани Свердловской области. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она коснется примерно 300 тысяч резервистов.

Житель города Чусового Пермского края Антон (имя изменено — прим. URA.RU), попавший под частичную мобилизацию, рассказал, с кем поехал служить. Мужчина рассказал, что ему 24 года, срочную службу он проходил в мотострелковых войсках. Вместе с ним из Чусовского округа на сборы отправились несколько десятков земляков. «Повестку я получил в минувший четверг. Работал на одном из предприятий в Чусовом. Вместе со мной из города прибыло больше 20 человек, по большей части — молодые люди. Некоторые всего год, как уволились в запас после срочной службы», — отметил Антон. В понедельник, 26 сентября со сборного пункта военного комиссариата Пермского края отправилась первая группа мобилизованных граждан. О том, как она проходила — читайте в материале URA.RU. Пермяки уехали в учебный центр, расположенный в Елани Свердловской области. О частичной мобилизации в России 21 сентября объявил президент Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она коснется примерно 300 тысяч резервистов.