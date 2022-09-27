Минтруд объяснил, как мобилизованным решить вопросы с работой

27 сентября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Как сообщается в письме Минтруда, уволить мобилизованного сотрудника нельзя Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Минтруд России разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника. Информационные материалы, разъясняющие обязанности работодателей при мобилизации их сотрудников опубликованы на сайте Минтруда. В письме Минтруда России «О сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан» приводится список целесообразных действий работодателя при мобилизации сотрудника. Письмо размещено на сайте Министерства труда. В письме сообщается, что мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.

Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы. Чтобы приостановить трудовой договор работнику нужно предоставить работодателю повестку о призыве на военную службу по мобилизации. Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. При этом, заключение соглашения с работником для этого не нужно.

На основе приказа о приостановлении трудового договора работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. А также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором.

Отмечается, что все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября, могут позднее вернуться на свое рабочее место. Все прежние условия сохранятся.

При отказе работодателя издать приказ о приостановлении трудового договора при мобилизации сотрудника, он имеет право обратиться с жалобой на него в прокуратуру. Сделать это может также доверенное лицо сотрудника. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в этот список вошло 195 специальностей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минтруд России разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника. Информационные материалы, разъясняющие обязанности работодателей при мобилизации их сотрудников опубликованы на сайте Минтруда. В письме Минтруда России «О сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан» приводится список целесообразных действий работодателя при мобилизации сотрудника. Письмо размещено на сайте Министерства труда. В письме сообщается, что мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы. Чтобы приостановить трудовой договор работнику нужно предоставить работодателю повестку о призыве на военную службу по мобилизации. Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. При этом, заключение соглашения с работником для этого не нужно. На основе приказа о приостановлении трудового договора работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. А также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором. Отмечается, что все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября, могут позднее вернуться на свое рабочее место. Все прежние условия сохранятся. При отказе работодателя издать приказ о приостановлении трудового договора при мобилизации сотрудника, он имеет право обратиться с жалобой на него в прокуратуру. Сделать это может также доверенное лицо сотрудника. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в этот список вошло 195 специальностей.