Минтруд объяснил, как мобилизованным решить вопросы с работой

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Как сообщается в письме Минтруда, уволить мобилизованного сотрудника нельзя Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Минтруд России разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника. Информационные материалы, разъясняющие обязанности работодателей при мобилизации их сотрудников опубликованы на сайте Минтруда.

В письме Минтруда России «О сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан» приводится список целесообразных действий работодателя при мобилизации сотрудника. Письмо размещено на сайте Министерства труда.

  • В письме сообщается, что мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.

  • Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы. Чтобы приостановить трудовой договор работнику нужно предоставить работодателю повестку о призыве на военную службу по мобилизации. Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. При этом, заключение соглашения с работником для этого не нужно.

  • На основе приказа о приостановлении трудового договора работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. А также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором.

  • Отмечается, что все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября, могут позднее вернуться на свое рабочее место. Все прежние условия сохранятся.

  • При отказе работодателя издать приказ о приостановлении трудового договора при мобилизации сотрудника, он имеет право обратиться с жалобой на него в прокуратуру. Сделать это может также доверенное лицо сотрудника.

    Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в этот список вошло 195 специальностей.

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Минтруд России разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника. Информационные материалы, разъясняющие обязанности работодателей при мобилизации их сотрудников опубликованы на сайте Минтруда. В письме Минтруда России «О сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан» приводится список целесообразных действий работодателя при мобилизации сотрудника. Письмо размещено на сайте Министерства труда. В письме сообщается, что мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы. Чтобы приостановить трудовой договор работнику нужно предоставить работодателю повестку о призыве на военную службу по мобилизации. Для приостановления трудового договора работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора. При этом, заключение соглашения с работником для этого не нужно. На основе приказа о приостановлении трудового договора работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. А также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором. Отмечается, что все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября, могут позднее вернуться на свое рабочее место. Все прежние условия сохранятся. При отказе работодателя издать приказ о приостановлении трудового договора при мобилизации сотрудника, он имеет право обратиться с жалобой на него в прокуратуру. Сделать это может также доверенное лицо сотрудника. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в этот список вошло 195 специальностей.
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