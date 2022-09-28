В военкомате ХМАО объяснили, как родственники могут навестить мобилизованных

В военкомате ХМАО рассказали, что родственники и близкие могут навестить мобилизованного в военной части, куда призывников направили для подготовки перед отправкой на фронт. Для этого военнослужащим необходимо получить разрешение своих командиров. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков.
«В свободное от учебы время по вечерам могут навестить. В пределах [военных] частей есть места для свиданий. На месте военнослужащие узнают у своих командиров, можно ли к ним приедут родственники. Если к срочникам даже ездят, то почему здесь нельзя. Когда же они попадут в действующие подразделения [в зону СВО], их никак уже нельзя будет навещать», — прокомментировал корреспонденту агентства Голиков.
Ранее URA.RU рассказывало, что в военкомате ХМАО раскрыли сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт. В зависимости от военно-учетной специальности обучение занимает до полутора месяцев.
Президент Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на фронт призовут около 300 тысяч человек. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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