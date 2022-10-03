Бойцы группировки, которой командовал генерал Лапин при сдаче Лимана, вступились за него

03 октября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Александр Лапин не бросал своих бойцов, заявил военнослужащий группы «Отважные» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин всегда находился рядом со своими бойцами. Об этом заявил находящийся под командованием Лапина военнослужащий группировки «Отважные». По его мнению, обвинять генерала в выводе войск из Красного Лимана — несправедливо. «Наш командующий всегда с нами рядом, не вылазит с переднего края, лично руководит всеми действиями. На Лиманское направление его бросили исправлять критическое положение. Спасать ситуацию Лапин должен был без наших родных соединений, с ним прибыло всего 10% группировки „Отважных“, я среди них», — признался боец группы «Отважные». Цитату из его сообщения опубликовал telegram-канал «Повернутые на Z войне». По словам обратившегося в СМИ военного, оборону на Красном Лимане приходилось строить буквально с колес. «Противник бросил на то, что осталось от ЗВО [Западного военного округа] и нас, основные силы ВСУ, перевес у них в 15 — 20 раз. И при этом соотношении, в явном меньшинстве, мы бились три недели!» — добавил боец. Солдат приложил видео с наступлением и форсированием Северского Донца в мае. «Вопреки мнению людей, сидящих в своих резиденциях и теплых местах, Лапин со своими на передовой!» — прокомментировал ролик боец. Союзные силы России в ходе спецоперации вывели свои войска из Красного Лимана 1 октября из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал генерала Лапина, руководившего обороной в городе. Однако военные корреспонденты не согласились с позицией Кадырова, объяснив, что войска Западного военного округа оказались небоеготовны. По сведениям Минобороны РФ на 3 сентября, Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли на Краснолиманском направлении более 900 человек, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин всегда находился рядом со своими бойцами. Об этом заявил находящийся под командованием Лапина военнослужащий группировки «Отважные». По его мнению, обвинять генерала в выводе войск из Красного Лимана — несправедливо. «Наш командующий всегда с нами рядом, не вылазит с переднего края, лично руководит всеми действиями. На Лиманское направление его бросили исправлять критическое положение. Спасать ситуацию Лапин должен был без наших родных соединений, с ним прибыло всего 10% группировки „Отважных“, я среди них», — признался боец группы «Отважные». Цитату из его сообщения опубликовал telegram-канал «Повернутые на Z войне». По словам обратившегося в СМИ военного, оборону на Красном Лимане приходилось строить буквально с колес. «Противник бросил на то, что осталось от ЗВО [Западного военного округа] и нас, основные силы ВСУ, перевес у них в 15 — 20 раз. И при этом соотношении, в явном меньшинстве, мы бились три недели!» — добавил боец. Солдат приложил видео с наступлением и форсированием Северского Донца в мае. «Вопреки мнению людей, сидящих в своих резиденциях и теплых местах, Лапин со своими на передовой!» — прокомментировал ролик боец. Союзные силы России в ходе спецоперации вывели свои войска из Красного Лимана 1 октября из-за угрозы окружения со стороны ВСУ. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал генерала Лапина, руководившего обороной в городе. Однако военные корреспонденты не согласились с позицией Кадырова, объяснив, что войска Западного военного округа оказались небоеготовны. По сведениям Минобороны РФ на 3 сентября, Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли на Краснолиманском направлении более 900 человек, передает «Национальная служба новостей».