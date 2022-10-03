Экс-сенатор США указал на мотивы Вашингтона для подрыва «Северных потоков»

04 октября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Мотив для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» был прежде всего у США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Мотив для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» был прежде всего у США, и указывает на малую вероятность причастности к этому Москвы и Киева. Об этом заявил бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк. «Теперь давайте посмотрим на мотив, на Западе некоторые указывают на Россию, которая, мол, сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам. Но это просто глупо и абсурдно, если у кого и есть мотив подорвать газопровод, так это не у России», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Блэк отметил, что Украина так же вряд ли обладает возможностями для подобного подрыва. При этом бывший чиновник увидел в аварии на газопроводе явные мотивы Соединенных Штатов. «США волновались, что по мере наступления зимы люди (в Европе — прим. URA.RU.) начнут протестовать, <…> требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики <…> Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно», — пояснил Блэк. Ранее бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский убежден, что атака на газопроводы является составляющей глобальной гибридной войны, которую ведут США против Евросоюза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подмечала, что Штаты не скрывают своих мотивов для подрыва на нитках «Северного потока». Падение давления и утечки газа на газопроводе зафиксировали в ночь на 27 сентября. Основная версия произошедшего — саботаж. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мотив для подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» был прежде всего у США, и указывает на малую вероятность причастности к этому Москвы и Киева. Об этом заявил бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк. «Теперь давайте посмотрим на мотив, на Западе некоторые указывают на Россию, которая, мол, сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам. Но это просто глупо и абсурдно, если у кого и есть мотив подорвать газопровод, так это не у России», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Блэк отметил, что Украина так же вряд ли обладает возможностями для подобного подрыва. При этом бывший чиновник увидел в аварии на газопроводе явные мотивы Соединенных Штатов. «США волновались, что по мере наступления зимы люди (в Европе — прим. URA.RU.) начнут протестовать, <…> требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики <…> Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно», — пояснил Блэк. Ранее бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из разрушения газопроводов, поскольку вывод их из строя повышает зависимость Европы от американских энергоносителей. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский убежден, что атака на газопроводы является составляющей глобальной гибридной войны, которую ведут США против Евросоюза. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подмечала, что Штаты не скрывают своих мотивов для подрыва на нитках «Северного потока». Падение давления и утечки газа на газопроводе зафиксировали в ночь на 27 сентября. Основная версия произошедшего — саботаж.