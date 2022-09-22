В правительстве ХМАО завершают работу по созданию департамента региональной безопасности

Департамент региональной безопасности ХМАО должен скоро начать работу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В правительстве ХМАО завершается процесс создания департамента региональной безопасности. На заседании окружного кабмина утверждалось его штатное расписание. Об этом сообщается в материалах к заседанию правительства.

«Предлагается установить штатную численность в количестве 85 единиц, из них 80 должностей государственной гражданской службы автономного округа и пять должностей, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы автономного округа», — указано в информационной записке к проекту постановления. Кроме того, в документах югорского правительства указано, что возглавит департамент региональный безопасности директор в ранге заместителя губернатора ХМАО.

По информации инсайдеров URA.RU руководить новой структурой будет вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. Однако он в разговоре с журналистом агентства заявил, что кадровые решения еще не приняты. Назначения будут осуществляться после завершения юридических процедур — регистрации в УФНС и так далее. Думаю, это завершится на следующей неделе», — прокомментировал Тиртока.

Ранее URA.RU сообщало о планах югорских властей по созданию департамента региональной безопасности. По задумке чиновников, он позволит оперативно и комплексно решать вопросы, связанные с безопасностью населения и территории автономного округа.