Пермские флористы предлагают преподнести учителям на их профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 5 октября, букет с капустой. Такие букеты создают в нескольких цветочных сетях Перми. Одна из них — сеть «Цветочная лавка».
«Яркая палитра и невероятный аромат букета впечатлит и запомнится получательнице! В состав букета входит декоративная капуста — брассика», — указано в описании букета.
Также в описании букета указано, что его можно вручить на День матери, выписку из роддома, принести на свидание. Декоративная капуста еще и съедобна. После осенних заморозков листья брассики теряют горький привкус и становятся вкусными и полезными.
В другом пермском магазине «Съем букет» создают полностью съедобные букеты. В них используют уже настоящую огородную капусту. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка вырастила в своей квартире декоративные бананы. Их тоже можно есть.
В центре букета — съедобная декоративная капуста
«Цветочная Лавка». Цветы Пермь.» / vk.com
Если рассмотреть поближе — она больше похожа на обычную капусту
«Цветочная Лавка». Цветы Пермь.» / vk.com
А в этом букете — два вида капусты: белокочанная и цветная. А также перцы, кабачки и морковь
Сайт магазина «Съем букет»
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Пермские флористы предлагают преподнести учителям на их профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 5 октября, букет с капустой. Такие букеты создают в нескольких цветочных сетях Перми. Одна из них — сеть «Цветочная лавка». «Яркая палитра и невероятный аромат букета впечатлит и запомнится получательнице! В состав букета входит декоративная капуста — брассика», — указано в описании букета. Также в описании букета указано, что его можно вручить на День матери, выписку из роддома, принести на свидание. Декоративная капуста еще и съедобна. После осенних заморозков листья брассики теряют горький привкус и становятся вкусными и полезными. В другом пермском магазине «Съем букет» создают полностью съедобные букеты. В них используют уже настоящую огородную капусту. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка вырастила в своей квартире декоративные бананы. Их тоже можно есть.