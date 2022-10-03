Декоративную капусту даже можно съесть Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Пермские флористы предлагают преподнести учителям на их профессиональный праздник, который ежегодно отмечается 5 октября, букет с капустой. Такие букеты создают в нескольких цветочных сетях Перми. Одна из них — сеть «Цветочная лавка».

«Яркая палитра и невероятный аромат букета впечатлит и запомнится получательнице! В состав букета входит декоративная капуста — брассика», — указано в описании букета.

Также в описании букета указано, что его можно вручить на День матери, выписку из роддома, принести на свидание. Декоративная капуста еще и съедобна. После осенних заморозков листья брассики теряют горький привкус и становятся вкусными и полезными.

В другом пермском магазине «Съем букет» создают полностью съедобные букеты. В них используют уже настоящую огородную капусту. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка вырастила в своей квартире декоративные бананы. Их тоже можно есть.

В центре букета — съедобная декоративная капуста «Цветочная Лавка». Цветы Пермь.» / vk.com

Если рассмотреть поближе — она больше похожа на обычную капусту «Цветочная Лавка». Цветы Пермь.» / vk.com