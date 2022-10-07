В Новосибирской области скончался второй мобилизованный

07 октября 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Причины смерти не уточняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) скончался мобилизованный. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева. «Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших на данный момент]», — сообщила Шалабаева ТАСС. Ранее уже сообщалось о смерти одного из мобилизованных в НВВКУ. 4 октября по факту гибели была начата доследственная проверка. По сообщениям местных СМИ, россиянин погиб в результате насильственных действий.

На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) скончался мобилизованный. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева. «Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших на данный момент]», — сообщила Шалабаева ТАСС. Ранее уже сообщалось о смерти одного из мобилизованных в НВВКУ. 4 октября по факту гибели была начата доследственная проверка. По сообщениям местных СМИ, россиянин погиб в результате насильственных действий.