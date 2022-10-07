В Новосибирской области скончался второй мобилизованный

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, казарма, армия, военные, сбербанк, сбер, мобилизация, выдача банковских карт
Причины смерти не уточняются Фото:
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Мобилизация в России

На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) скончался мобилизованный. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

«Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших на данный момент]», — сообщила Шалабаева ТАСС.

Ранее уже сообщалось о смерти одного из мобилизованных в НВВКУ. 4 октября по факту гибели была начата доследственная проверка. По сообщениям местных СМИ, россиянин погиб в результате насильственных действий.

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На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) скончался мобилизованный. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева. «Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших на данный момент]», — сообщила Шалабаева ТАСС. Ранее уже сообщалось о смерти одного из мобилизованных в НВВКУ. 4 октября по факту гибели была начата доследственная проверка. По сообщениям местных СМИ, россиянин погиб в результате насильственных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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