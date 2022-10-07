В Новосибирской области скончался второй мобилизованный

Причины смерти не уточняются
новость из сюжетаМобилизация в России
На территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ) скончался мобилизованный. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
«Компетентные органы разбираются. То есть всего два [погибших на данный момент]», — сообщила Шалабаева ТАСС.
Ранее уже сообщалось о смерти одного из мобилизованных в НВВКУ. 4 октября по факту гибели была начата доследственная проверка. По сообщениям местных СМИ, россиянин погиб в результате насильственных действий.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер