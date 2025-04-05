Российские военные уничтожили 15 бригад ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев потерял 72 тысячи бойцов в Курской области
Киев потерял 72 тысячи бойцов в Курской области Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

В ходе боевых действий на территории Курской области украинские военные потеряли значительное количество сил, включая 15 механизированных бригад. Это складывается из данных об общих потерях ВСУ. Об этом сообщает источник в группировке войск «Север».

«Такие данные (о потере ВСУ около 15 механизированных бригад в Курской области, — прим. URA.RU) получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными», — передает РИА Новости слова источника в группировке войск «Север».

Основанием для расчетов послужила информация о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. По официальным данным, там пропало без вести около 600 военнослужащих. При этом личный состав дважды пополнялся. Боевой состав бригады насчитывает примерно 1100 военных — следовательно, в бригаде без вести пропал каждый второй боец. Отмечается, что общее число пропавших без вести среди ВСУ в Курской области может превышать семь тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе боевых действий на территории Курской области украинские военные потеряли значительное количество сил, включая 15 механизированных бригад. Это складывается из данных об общих потерях ВСУ. Об этом сообщает источник в группировке войск «Север». «Такие данные (о потере ВСУ около 15 механизированных бригад в Курской области, — прим. URA.RU) получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными», — передает РИА Новости слова источника в группировке войск «Север». Основанием для расчетов послужила информация о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. По официальным данным, там пропало без вести около 600 военнослужащих. При этом личный состав дважды пополнялся. Боевой состав бригады насчитывает примерно 1100 военных — следовательно, в бригаде без вести пропал каждый второй боец. Отмечается, что общее число пропавших без вести среди ВСУ в Курской области может превышать семь тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...