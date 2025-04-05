Российские военные уничтожили 15 бригад ВСУ в Курской области

В ходе боевых действий на территории Курской области украинские военные потеряли значительное количество сил, включая 15 механизированных бригад. Это складывается из данных об общих потерях ВСУ. Об этом сообщает источник в группировке войск «Север».
«Такие данные (о потере ВСУ около 15 механизированных бригад в Курской области, — прим. URA.RU) получены при пересчете безвозвратных потерь в боевые единицы. Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными», — передает РИА Новости слова источника в группировке войск «Север».
Основанием для расчетов послужила информация о потерях в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. По официальным данным, там пропало без вести около 600 военнослужащих. При этом личный состав дважды пополнялся. Боевой состав бригады насчитывает примерно 1100 военных — следовательно, в бригаде без вести пропал каждый второй боец. Отмечается, что общее число пропавших без вести среди ВСУ в Курской области может превышать семь тысяч человек.
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