Три рекорда за одну ночь: что сотворил Овечкин в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхокс»

Утром 5 апреля 2025 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Чикаго Блэкхокс» и повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 894 гола. При этом российскому снайперу потребовалось на один матч меньше, чем великому канадцу. В этот же вечер Ови установил еще один рекорд лиги, став лидером по количеству победных голов. Подробнее о ходе матче, влиянии на него российского ветерана и о покорившихся рекордах — в материале URA.RU.
Овечкин догнал Гретцки: великая погоня завершена
«Вашингтон Кэпиталз» одержал важную победу в домашнем матче против «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:3, но главным событием вечера стал исторический момент — Александр Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, повторив рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который ранее единолично возглавлял список лучших снайперов с 23 марта 1994 года.
Погоня за рекордом Гретцки, которую многие считали невозможной, наконец-то завершилась. Российский нападающий сравнялся с канадской легендой на матч раньше — Ови потребовалось 1486 игр, тогда как Гретцки забросил свою 894-ю шайбу в 1487-м матче.
В третьем периоде, когда «Кэпиталз» реализовали численное преимущество, Овечкин броском из своего «офиса» — левого круга вбрасывания — установил историческое достижение. После этого гола все игроки «Вашингтона» высыпали на лед, чтобы поздравить своего капитана. Сам Гретцки, присутствовавший на матче, поднялся со своего места и аплодировал великому российскому снайперу, а комиссар НХЛ Гэри Беттмэн присоединился к овациям. Трибуны «Кэпитал Уан-Арены» устроили Ови овацию, которая продолжалась несколько минут.
Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхокс»: обзор
Встреча началась удачно для хозяев — уже на четвертой минуте Овечкин открыл счет. Российский форвард открылся на пятачке под передачу из-за ворот, Строум доставил шайбу, и Ови переиграл голкипера «Блэкхокс» Спенсера Найта. Этот гол стал для Овечкина 40-м в текущем сезоне и 893-м в карьере.
Однако «Чикаго» не собирался быть просто статистом в чужом празднике. На 14-й минуте Тайлер Бертуцци сравнял счет, а в начале второго периода Фрэнк Назар вывел гостей вперед, отправив шайбу в самую «девятку».
На восьмой минуте второго периода команды обменялись голами в течение десяти секунд. Сначала Мартин Фехервари сравнял счет, но тут же Филипп Курашев наказал хозяев за очередную ошибку в обороне, и «Чикаго» снова вышел вперед — 3:2.
В третьем периоде «Вашингтон» перехватил инициативу. На 44-й минуте Дилан Строум реализовал большинство — защитник «Блэкхокс» Коннор Мерфи, пытаясь помешать Овечкину добить шайбу, срезал ее в собственные ворота. А через 147 секунд случился исторический момент — Овечкин оформил дубль, забросив свою 894-ю шайбу в НХЛ.
За четыре минуты до конца матча у российского снайпера был шанс установить новый рекорд и обойти Гретцки — он вышел один на один с Найтом, но не смог переиграть голкипера «Чикаго». Когда за две минуты до финальной сирены гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, Овечкин демонстративно остался на скамейке запасных. Очевидно, что Александр не хочет устанавливать новый рекорд броском по пустым воротам. Окончательный счет установил Райан Леонард, поразивший пустую рамку — 5:3.
Повторение рекорда Гретцки и другие новые рекорды Овечкина
Помимо повторения легендарного рекорда Гретцки, Овечкин установил в этом матче еще одно историческое достижение. Его шайба стала победной для «Вашингтона» и 136-й победной в карьере российского нападающего. Это новый рекорд НХЛ. До сегодняшнего дня Ови делил первенство с Яромиром Ягром, но теперь и в этой категории он стал единоличным лидером.
Кроме того, Овечкин стал первым хоккеистом в истории НХЛ, который после 35 лет смог выдать третий сезон с 40+ голами. Своим 40-м голом в текущем чемпионате он побил еще одно достижение, связанное с возрастом игроков.
Распределение голов и будущие перспективы Овечкина
За свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил 894 шайбы. Они распределились следующим образом: 565 — в равных составах, 324 — в большинстве (рекорд лиги) и 5 — в меньшинстве.
Для сравнения, шайбы Гретцки распределились так: 617 — в равных составах (рекорд лиги), 204 — в большинстве. А 73 шайбы он забросил в меньшинстве (рекорд лиги).
В текущем сезоне на счету Александра уже 41 шайба и 68 очков в 60 играх. Впереди у «Вашингтона» еще 6 матчей в регулярном чемпионате, в которых Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Ближайшая игра состоится уже 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс».
«Вашингтон Кэпиталз»: положение в турнирной таблице НХЛ
Победа над «Чикаго» имела большое значение для «Вашингтона» в турнирной борьбе. «Кэпиталз» сократили отставание от лидирующего в лиге «Виннипега» до одного очка — у «Джетс» 108 очков, у «столичных» 107, и у обеих команд осталось по 6 встреч в регулярке.
В Восточной конференции «Вашингтон» уверенно занимает первое место, опережая «Каролину Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс» на 11 очков. Команда Овечкина имеет все шансы завоевать Президентский кубок, вручаемый победителю регулярного чемпионата НХЛ.
От скептицизма к признанию Овечкина
История погони Овечкина за рекордом Гретцки — это история преодоления скептицизма. Еще несколько лет назад многие эксперты сомневались, что российский снайпер сможет приблизиться к достижению канадской легенды, не говоря уже о том, чтобы его превзойти.
Однако Овечкин продолжал методично забивать, не обращая внимания на критиков. В свои 39 лет он демонстрирует потрясающую результативность, которая позволила ему не только сравняться с Гретцки, но и сделать это на один матч раньше, чем понадобилось канадцу.
Теперь все внимание хоккейного мира приковано к следующей игре «Вашингтона». Именно там Александр Овечкин может забросить свою 895-ю шайбу и стать единоличным рекордсменом НХЛ по голам, увековечив свое имя в истории мирового хоккея.
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