Юрист рассказала, за какой забор на даче могут оштрафовать

Между дачными участками рекомендуется использовать сетчатые или другие виды визуально проницаемых ограждений высотой до 1,8 метра. Штраф можно получить за то, что изгородь глухая либо не соответствует архитектурному облику территории. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.
«По периметру садовых участков на территории садоводства рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2 — 1,8 метра. Устройство глухих ограждений возможно со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков. При этом за несоответствие забора архитектурному облику территории возможен штраф согласно местному КоАП. Также высота забора может регламентироваться локальными документами», — сказала Иващенко в интервью агентству «Прайм».
Кроме того, юрист указала на другие нюансы. Так, в частности, деревянный забор не должен находиться ближе восьми метров к жилому зданию с деревянными перекрытиями и 15 метров до деревянного дома.
Как сообщало URA.RU ранее, дачников предостерегли от серьезных штрафов за неправильное сжигание мусора на участках. Депутат Госдумы от «Единой России» и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что сжигание отходов допускается только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
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