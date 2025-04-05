Дрон ВСУ атаковал предприятие в Мордовии

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Мордовское предприятие атаковано дроном ВСУ
Мордовское предприятие атаковано дроном ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дрон ВСУ атаковал одно из предприятий Мордовии в ночь на 5 апреля. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.

«Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА», — написал Артем Здунов в своем telegram-канале. После атаки на место происшествия были немедленно направлены оперативные и экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий. Согласно предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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Дрон ВСУ атаковал одно из предприятий Мордовии в ночь на 5 апреля. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов. «Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА», — написал Артем Здунов в своем telegram-канале. После атаки на место происшествия были немедленно направлены оперативные и экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий. Согласно предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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