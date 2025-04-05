Дрон ВСУ атаковал предприятие в Мордовии

Мордовское предприятие атаковано дроном ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дрон ВСУ атаковал одно из предприятий Мордовии в ночь на 5 апреля. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов.
«Сегодня ночью одно из предприятий Мордовии подверглось атаке БПЛА», — написал Артем Здунов в своем telegram-канале. После атаки на место происшествия были немедленно направлены оперативные и экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий. Согласно предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
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