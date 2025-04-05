Якутский боец, отрезавший сам себе ногу в окопе, попросился обратно на СВО

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Российский боец из Якутии хотел бы вернуться в зону СВО
Российский боец из Якутии хотел бы вернуться в зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВС РФ из Якутии Александр Федоров, который ампутировал себе ногу на фронте, хочет вернуться на СВО. Об этом рассказал сам боец в интервью.

«Хочется вернуться в зону СВО, хотя бы разок туда съездить», — сообщил Александр Федоров в беседе с aif.ru. Он отметил, что Минобороны поставило ему протез, осенью этого года боец поставит себе бионический, будет учится ходить с ним. Помимо желания вернуться в зону спецоперации, он думает о том, как обосноваться дома и найти работу.

Федоров получил ранения во время артобстрела ВСУ при штурме Нью-Йорка (ДНР). Через несколько дней он отрезал себе ногу ножом по совету шамана из сна — благодаря ампутации военный спасся от заражения крови. 

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Боец ВС РФ из Якутии Александр Федоров, который ампутировал себе ногу на фронте, хочет вернуться на СВО. Об этом рассказал сам боец в интервью. «Хочется вернуться в зону СВО, хотя бы разок туда съездить», — сообщил Александр Федоров в беседе с aif.ru. Он отметил, что Минобороны поставило ему протез, осенью этого года боец поставит себе бионический, будет учится ходить с ним. Помимо желания вернуться в зону спецоперации, он думает о том, как обосноваться дома и найти работу. Федоров получил ранения во время артобстрела ВСУ при штурме Нью-Йорка (ДНР). Через несколько дней он отрезал себе ногу ножом по совету шамана из сна — благодаря ампутации военный спасся от заражения крови. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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