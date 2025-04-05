Украинские дроны атаковали объект в Самарской области

Украинские дроны атаковали Самарскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дроны ВСУ атаковали предприятие в Чапаевске (Самарская область) утром 5 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске», — написал Вячеслав Федорищев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.
На месте началось возгорание. Там работают специалисты МЧС и другие службы.
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