Украинские дроны атаковали объект в Самарской области

Дроны ВСУ атаковали предприятие в Самарской области
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Украинские дроны атаковали Самарскую область
Украинские дроны атаковали Самарскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дроны ВСУ атаковали предприятие в Чапаевске (Самарская область) утром 5 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске», — написал Вячеслав Федорищев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

На месте началось возгорание. Там работают специалисты МЧС и другие службы. 

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Дроны ВСУ атаковали предприятие в Чапаевске (Самарская область) утром 5 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. «Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске», — написал Вячеслав Федорищев в telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. На месте началось возгорание. Там работают специалисты МЧС и другие службы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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