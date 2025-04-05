ООН: система мировой торговли вступает в критическую фазу из-за пошлин США

Мировая торговая система оказалась на пороге критической фазы из-за новых торговых ограничений, введенных США. Об этом сообщили в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
«В то время как крупные экономики находятся на грани введения радикально новых пошлин, ЮНКТАД предупреждает о том, что глобальная торговая система вступает в критическую фазу», — говорится в документе ЮНКТАД. Эта фаза, по мнению организации, угрожает прогрессу в глобального роста, инвестиций и развития, особенно для уязвимых экономик.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, которые будут зависеть от тарифов, взимаемых другими странами на американские товары. Это решение было описано как шаг к экономической независимости и способствующее выплате государственного долга. Введение пошлин уже затронуло товары из Мексики, Канады и Китая, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе.
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