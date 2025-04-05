Дезертирство стало самым распространенным преступлением на Украине

Berliner Zeitung: тяжелое положение ВСУ привело к массовому дезертирству
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Солдаты покидают подразделения
Солдаты покидают подразделения Фото:

На Украине армия теряет солдат не только на фронте в ходе боевых действий на Донбассе, но и в результате дезертирства. Тысячи военнослужащих покидают свои подразделения. Дезертирство лидирует в статистике преступлений. Об этом сообщают источники.

«Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — передает Berliner Zeitung, ссылаясь на свои источники.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о проблеме массового дезертирства. Он добавил, что это долгий конфликт и люди устали.

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На Украине армия теряет солдат не только на фронте в ходе боевых действий на Донбассе, но и в результате дезертирства. Тысячи военнослужащих покидают свои подразделения. Дезертирство лидирует в статистике преступлений. Об этом сообщают источники. «Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространенным преступлением, опережая воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году», — передает Berliner Zeitung, ссылаясь на свои источники. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о проблеме массового дезертирства. Он добавил, что это долгий конфликт и люди устали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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