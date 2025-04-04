Путин создал сеть особых форпостов в новых регионах

Президент Владимир Путин выстроил целую сеть особых форпостов в новых регионах. На встрече в Кремле с министром культуры Ольгой Любимовой глава государства обсудил обновление музеев и библиотек на исторических землях. Как объяснили эксперты URA.RU, это поможет людям окончательно восстановиться после многолетних попыток Киева насадить чуждые взгляды на русских территориях, а усилить эту работу может каждый из нас.
«Ольга Борисовна, добрый день! Получается?» — спросил президент Любимову о поддержке новых регионов и приграничья.
Министр ответила, что работа по театрам, модельным библиотекам идет очень активно. До конца 2025 года в каждом из 77 музеев в новых регионах появится детский центр, чтобы ребята постоянно ходили в краеведческие музеи, а «не два раза в жизни», пообещала Любимова.
Министр культуры сообщила об “огромной сети” библиотек в новых регионах — их уже более 1100. Они стали современными, с интернетом, удобной мебелью, приходят люди разного возраста, чтобы делать доклады, уроки, продолжила Любимова. “Наше библиотечное сообщество совершило своего рода культурную революцию”, — поделилась она.
«Спасибо. Как комплектование происходит библиотек?» — уточнил Путин.
Процесс идет «очень активно», к 2030 году планируется поставить более миллиона книг в новые регионы, рассказала Любимова. Глава Минкульта также рассказала о развитии кинематографических студий «Форпост» в ДНР и ЛНР, где есть «все условия для создания своей картины».
Обновление культурных объектов важно в новых регионах, потому что Киев неоднократно пытался «украинизировать русские территории», считает директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Белоконев. «Но если не наполнить эти площадки общероссийскими лидерами мнений, людьми из других регионов России, которые будут принимать участие в мероприятиях на этих площадках, вести дискуссию, общение, то мы можем не получить желаемый эффект. Я уверен, что президент как раз на это обращал внимание на этой встрече: наполнять нужно не только книгами, но и людьми с понятной мировоззренческой парадигмой», — заявил политолог.
Включение новых регионов в единое информационное пространство — один из приоритетов государства, поэтому власти уделяют большое внимание поставкам книг и организации культурных мероприятий, отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Естественно, новые регионы пока отстают от организации библиотек, музеев, мероприятий от того, что есть в Москве, в Новосибирске и других центрах. Поэтому стоит вопрос выровнять это и дать почувствовать людям из новых регионов, что они не в худшем отношении, а в чем-то и в лучшем», — добавил собеседник URA.RU.
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