Грецки высказался о скором падении его рекорда

Грецки: дедушка был бы рад, что Овечкин побьет мой рекорд
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Овечкин может побить рекорд Грецки, который держится уже 31 год
Овечкин может побить рекорд Грецки, который держится уже 31 год Фото:

Дедушка легендарного канадского хоккеиста Уэйна Грецки был бы рад, что его рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате НХЛ побьет россиянин Александр Овечкин. Об этом канадец заявил на игре «Вашингтон Кэпиталс» и «Чикаго Блэкхоукс», которая проходит 5 апреля. 

«Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец», — цитирует Грецки ТАСС. 

Овечкин находится на пороге победы над рекордом Уэйна Грецки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На последнем матче против «Каролины» Овечкин забил свою 892-ю шайбу, оставив всего два гола до достижения рекорда. 

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Дедушка легендарного канадского хоккеиста Уэйна Грецки был бы рад, что его рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате НХЛ побьет россиянин Александр Овечкин. Об этом канадец заявил на игре «Вашингтон Кэпиталс» и «Чикаго Блэкхоукс», которая проходит 5 апреля.  «Я счастлив за Алекса. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец», — цитирует Грецки ТАСС.  Овечкин находится на пороге победы над рекордом Уэйна Грецки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. На последнем матче против «Каролины» Овечкин забил свою 892-ю шайбу, оставив всего два гола до достижения рекорда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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