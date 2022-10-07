07 октября 2022

В Болгарии нашли главный недостаток санкций против России

В Болгарии усмехнулись над последствиями санкций против России для членов Евросоюза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Болгарии раскрыли, как санкции против России сказываются на членах Евросоюза Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев.

«Санкции против России действуют с начала конфликта на Украине, однако должно пройти некоторое время, чтобы увидеть их влияние на Россию. В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС», — отметил Керемедчиев, передает болгарская медиагруппа Bulgaria ON AIR. «Пытаясь за 7 месяцев избавиться от 12-летней зависимости, мы судорожно ищем альтернативы. Мы меняем зависимость от Владимира Путина на зависимость от Азербайджана», — пожаловался бывший заместитель министра иностранных дел Милен Керемедчиев.

Он считает, что в перспективе Россия может пострадать от санкций, так не государству не удастся последовать примеру Китая и производить абсолютно все — «от салфеток до космических кораблей». По мнению Милена Керемедчиева, Россия постепенно начнет отставать от западных стран и перестанет быть конкурентоспособной. Он отметил, что в этом случае государство будет зарабатывать средства по большей части на энергоисточниках и природных богатствах.

Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. «Санкции против России действуют с начала конфликта на Украине, однако должно пройти некоторое время, чтобы увидеть их влияние на Россию. В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС», — отметил Керемедчиев, передает болгарская медиагруппа Bulgaria ON AIR. «Пытаясь за 7 месяцев избавиться от 12-летней зависимости, мы судорожно ищем альтернативы. Мы меняем зависимость от Владимира Путина на зависимость от Азербайджана», — пожаловался бывший заместитель министра иностранных дел Милен Керемедчиев. Он считает, что в перспективе Россия может пострадать от санкций, так не государству не удастся последовать примеру Китая и производить абсолютно все — «от салфеток до космических кораблей». По мнению Милена Керемедчиева, Россия постепенно начнет отставать от западных стран и перестанет быть конкурентоспособной. Он отметил, что в этом случае государство будет зарабатывать средства по большей части на энергоисточниках и природных богатствах. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...