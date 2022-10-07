В Болгарии нашли главный недостаток санкций против России

В Болгарии усмехнулись над последствиями санкций против России для членов Евросоюза

08 октября 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

В Болгарии раскрыли, как санкции против России сказываются на членах Евросоюза Фото: БГНЕС новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. «Санкции против России действуют с начала конфликта на Украине, однако должно пройти некоторое время, чтобы увидеть их влияние на Россию. В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС», — отметил Керемедчиев, передает болгарская медиагруппа Bulgaria ON AIR. «Пытаясь за 7 месяцев избавиться от 12-летней зависимости, мы судорожно ищем альтернативы. Мы меняем зависимость от Владимира Путина на зависимость от Азербайджана», — пожаловался бывший заместитель министра иностранных дел Милен Керемедчиев. Он считает, что в перспективе Россия может пострадать от санкций, так не государству не удастся последовать примеру Китая и производить абсолютно все — «от салфеток до космических кораблей». По мнению Милена Керемедчиева, Россия постепенно начнет отставать от западных стран и перестанет быть конкурентоспособной. Он отметил, что в этом случае государство будет зарабатывать средства по большей части на энергоисточниках и природных богатствах. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине, негативно сказываются на членах Евросоюза. На этом обратил внимание бывший замминистра иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев. «Санкции против России действуют с начала конфликта на Украине, однако должно пройти некоторое время, чтобы увидеть их влияние на Россию. В настоящее время они действуют в основном на членов ЕС», — отметил Керемедчиев, передает болгарская медиагруппа Bulgaria ON AIR. «Пытаясь за 7 месяцев избавиться от 12-летней зависимости, мы судорожно ищем альтернативы. Мы меняем зависимость от Владимира Путина на зависимость от Азербайджана», — пожаловался бывший заместитель министра иностранных дел Милен Керемедчиев. Он считает, что в перспективе Россия может пострадать от санкций, так не государству не удастся последовать примеру Китая и производить абсолютно все — «от салфеток до космических кораблей». По мнению Милена Керемедчиева, Россия постепенно начнет отставать от западных стран и перестанет быть конкурентоспособной. Он отметил, что в этом случае государство будет зарабатывать средства по большей части на энергоисточниках и природных богатствах. Ранее глава фракции «Национального объединения» в нижней палате французского парламента Марин Ле Пен отметила, что Евросоюз ввел антироссийские санкции из-за украинского конфликта «в состоянии истерии». По ее словам, «Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России».