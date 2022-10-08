Екатеринбургский таксист спас заблудившего в лесу пенсионера, пережившего инсульт

09 октября 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Екатеринбургский таксист признался, что изначально не хотел брать заказ, но приехав на место отказать не смог Фото: Денис Моргунов © URA.RU Таксист из Екатеринбурга спас пенсионера, который заблудился в лесу и пережил инсульт. Как рассказал сам таксист, его вызвала компания молодых людей, нашедших потерявшегося мужчину. «Посмотрел на заказ, думаю: «Е-мое, грунтовая дорога, дальняя подача…» Приезжаю, блин, реально лес, окраина садов. На точке очень неплохой коттедж, рядом компания молодых людей, парни и девушки. Подходят, говорят: «Такое дело, мы деда в лесу нашли, он после инсульта, говорить не может. Можешь его домой отвезти?», — рассказал таксист агентству Е1. Подростки нашли пережившего инсульт пенсионера в лесу, мужчина не мог внятно говорить, сидел и плакал. «Ребята привели пенсионера домой, чаем напоили, он записку нашел в кармане с телефоном жены. Созвонились, она его ждет уже. Погрузили мы его в машину, я отвез, сдал бабушке „из рук в руки“ и ребятам отзвонился, что все нормально», — рассказал таксист. Ранее URA.RU сообщало, что восьмиклассник из Екатеринбурга спас людей от пожара в деревне Марийский Усть-Маш, где отдыхал на летних каникулах. Как рассказал сам школьник, на его глазах загорелись пять домов, и ему пришлось носить воду из реки, чтобы тушить пламя.

Таксист из Екатеринбурга спас пенсионера, который заблудился в лесу и пережил инсульт. Как рассказал сам таксист, его вызвала компания молодых людей, нашедших потерявшегося мужчину. «Посмотрел на заказ, думаю: «Е-мое, грунтовая дорога, дальняя подача…» Приезжаю, блин, реально лес, окраина садов. На точке очень неплохой коттедж, рядом компания молодых людей, парни и девушки. Подходят, говорят: «Такое дело, мы деда в лесу нашли, он после инсульта, говорить не может. Можешь его домой отвезти?», — рассказал таксист агентству Е1. Подростки нашли пережившего инсульт пенсионера в лесу, мужчина не мог внятно говорить, сидел и плакал. «Ребята привели пенсионера домой, чаем напоили, он записку нашел в кармане с телефоном жены. Созвонились, она его ждет уже. Погрузили мы его в машину, я отвез, сдал бабушке „из рук в руки“ и ребятам отзвонился, что все нормально», — рассказал таксист. Ранее URA.RU сообщало, что восьмиклассник из Екатеринбурга спас людей от пожара в деревне Марийский Усть-Маш, где отдыхал на летних каникулах. Как рассказал сам школьник, на его глазах загорелись пять домов, и ему пришлось носить воду из реки, чтобы тушить пламя.