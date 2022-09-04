Екатеринбургский школьник спас людей от пожара

Подросток тушил огонь до приезда спасателей (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Восьмиклассник из Екатеринбурга Алексей Николаев спас людей от пожара в деревне Марийский Усть-Маш, где отдыхал на летних каникулах. Как рассказал сам школьник, на его глазах загорелись пять домов, и ему пришлось носить воду из реки, чтобы тушить пламя.

«Мы бегали с сестрой до реки, воду набирали. Тушили очаги маленькие, небольшие возгорания. Вроде провода замкнули и сухая трава загорелась, и все ветром [понесло к соседним домам]. Ветер сильный был», — рассказал Николаев изданию Ural Mash.

Юный екатеринбуржец продолжал сам носить воду до приезда сотрудников МЧС, а позднее помогал спасателям. Те оценили старания Николаева и 1 сентября наградили подростка почетной грамотой. Выяснилось, что в семье мальчика есть профессиональные пожарные — папа и дядя. Продолжит ли он их дело, Алексей пока не решил.

В начале сентября стало известно о другом мощном пожаре. В поселке Сосьва два человека погибли при пожаре в магазине «Таганский ряд». Прокуратура взяла на контроль дело о гибели людей.