В Екатеринбурге пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом. Видео

09 октября 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец угрожал водителю автобуса пистолетом из-за отказа высаживать его посреди дороги Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге пассажир автобуса №070 достал пистолет и начал угрожать водителю. Конфликт начался с того, что пассажир потребовал высадить его посреди дороги. Об этом рассказал очевидец. «Водитель отказался, и в ответ мужчина вытащил пистолет. Он размахивал им и угрожал водителю. Человек был в нетрезвом состоянии, с бутылкой пива. А водитель имел полное право не останавливаться вне остановок», — рассказал очевидец портал Е1. Инцидент произошел 9 октября в микрорайоне Широкая речка примерно в 17:30. Закончился инцидент тем, что мужчина успокоился и вышел на остановке в поселке Светлореченском. Очевидец предполагает, что в руках у екатеринбуржца был пистолет Макарова. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга. «По данному факту в полицию сообщений и заявлений не поступало. Водитель автобуса может обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102 (02)», — рассказал представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ослепил кондуктора автобуса №014 перцовым баллончиком. Конфликт произошел из-за отказа пассажира оплачивать проезд.

В Екатеринбурге пассажир автобуса №070 достал пистолет и начал угрожать водителю. Конфликт начался с того, что пассажир потребовал высадить его посреди дороги. Об этом рассказал очевидец. «Водитель отказался, и в ответ мужчина вытащил пистолет. Он размахивал им и угрожал водителю. Человек был в нетрезвом состоянии, с бутылкой пива. А водитель имел полное право не останавливаться вне остановок», — рассказал очевидец портал Е1. Инцидент произошел 9 октября в микрорайоне Широкая речка примерно в 17:30. Закончился инцидент тем, что мужчина успокоился и вышел на остановке в поселке Светлореченском. Очевидец предполагает, что в руках у екатеринбуржца был пистолет Макарова. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга. «По данному факту в полицию сообщений и заявлений не поступало. Водитель автобуса может обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102 (02)», — рассказал представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ослепил кондуктора автобуса №014 перцовым баллончиком. Конфликт произошел из-за отказа пассажира оплачивать проезд.