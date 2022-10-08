В Екатеринбурге пассажир автобуса №070 достал пистолет и начал угрожать водителю. Конфликт начался с того, что пассажир потребовал высадить его посреди дороги. Об этом рассказал очевидец.
«Водитель отказался, и в ответ мужчина вытащил пистолет. Он размахивал им и угрожал водителю. Человек был в нетрезвом состоянии, с бутылкой пива. А водитель имел полное право не останавливаться вне остановок», — рассказал очевидец портал Е1. Инцидент произошел 9 октября в микрорайоне Широкая речка примерно в 17:30.
Закончился инцидент тем, что мужчина успокоился и вышел на остановке в поселке Светлореченском. Очевидец предполагает, что в руках у екатеринбуржца был пистолет Макарова. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга. «По данному факту в полицию сообщений и заявлений не поступало. Водитель автобуса может обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102 (02)», — рассказал представитель ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ослепил кондуктора автобуса №014 перцовым баллончиком. Конфликт произошел из-за отказа пассажира оплачивать проезд.
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