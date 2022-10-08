08 октября 2022

В Екатеринбурге пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбуржец угрожал водителю автобуса пистолетом из-за отказа высаживать его посреди дороги Фото:

В Екатеринбурге пассажир автобуса №070 достал пистолет и начал угрожать водителю. Конфликт начался с того, что пассажир потребовал высадить его посреди дороги. Об этом рассказал очевидец.

«Водитель отказался, и в ответ мужчина вытащил пистолет. Он размахивал им и угрожал водителю. Человек был в нетрезвом состоянии, с бутылкой пива. А водитель имел полное право не останавливаться вне остановок», — рассказал очевидец портал Е1. Инцидент произошел 9 октября в микрорайоне Широкая речка примерно в 17:30.

Закончился инцидент тем, что мужчина успокоился и вышел на остановке в поселке Светлореченском. Очевидец предполагает, что в руках у екатеринбуржца был пистолет Макарова. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга. «По данному факту в полицию сообщений и заявлений не поступало. Водитель автобуса может обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102 (02)», — рассказал представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ослепил кондуктора автобуса №014 перцовым баллончиком. Конфликт произошел из-за отказа пассажира оплачивать проезд.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге пассажир автобуса №070 достал пистолет и начал угрожать водителю. Конфликт начался с того, что пассажир потребовал высадить его посреди дороги. Об этом рассказал очевидец. «Водитель отказался, и в ответ мужчина вытащил пистолет. Он размахивал им и угрожал водителю. Человек был в нетрезвом состоянии, с бутылкой пива. А водитель имел полное право не останавливаться вне остановок», — рассказал очевидец портал Е1. Инцидент произошел 9 октября в микрорайоне Широкая речка примерно в 17:30. Закончился инцидент тем, что мужчина успокоился и вышел на остановке в поселке Светлореченском. Очевидец предполагает, что в руках у екатеринбуржца был пистолет Макарова. Корреспондент URA.RU обратился в полицию Екатеринбурга. «По данному факту в полицию сообщений и заявлений не поступало. Водитель автобуса может обратиться в ближайший территориальный ОВД или по телефону 102 (02)», — рассказал представитель ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге неизвестный ослепил кондуктора автобуса №014 перцовым баллончиком. Конфликт произошел из-за отказа пассажира оплачивать проезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...