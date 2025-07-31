Дзержинский суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил Владимира Аранцева на 12 лет в колонию особого режима. Он зарезал мужчину в кафе «Континент» через пять дней после своего выхода из тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
«Аранцеву вынесен приговор. Мужчина признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии особого режима», — передает telegram-канал областных судов.
Трагедия произошла в ночь на 9 октября 2024 года. Дмитрий сидел за столом в компании мужчины и женщины. В какой-то момент подозреваемый ударил Дмитрия по лицу, а после этого достал нож из сумки и нанес семь ножевых ранений. Затем злоумышленник и его спутница ушли из заведения. Жизнь Дмитрия пытались спасти врачи, но не смогли. Об убитом известно, что ему 45 лет и он познакомился с Аранцевым в день своей смерти. Дмитрий планировал жениться зимой прошлого года. Подробнее — в материале URA.RU.
Полиция оперативно задержала преступника. Им оказался ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование местный житель. Дмитрия он убил через пять дней после освобождения из колонии. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».
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