В Нижнем Тагиле посадили рецидивиста, зарезавшего мужчину в кафе при посетителях. Фото

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Владимир Аранцев нанес тагильчанину семь ножевых ранений
Владимир Аранцев нанес тагильчанину семь ножевых ранений Фото:

Дзержинский суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил Владимира Аранцева на 12 лет в колонию особого режима. Он зарезал мужчину в кафе «Континент» через пять дней после своего выхода из тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

«Аранцеву вынесен приговор. Мужчина признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии особого режима», — передает telegram-канал областных судов.

Трагедия произошла в ночь на 9 октября 2024 года. Дмитрий сидел за столом в компании мужчины и женщины. В какой-то момент подозреваемый ударил Дмитрия по лицу, а после этого достал нож из сумки и нанес семь ножевых ранений. Затем злоумышленник и его спутница ушли из заведения. Жизнь Дмитрия пытались спасти врачи, но не смогли. Об убитом известно, что ему 45 лет и он познакомился с Аранцевым в день своей смерти. Дмитрий планировал жениться зимой прошлого года. Подробнее — в материале URA.RU.

Полиция оперативно задержала преступника. Им оказался ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование местный житель. Дмитрия он убил через пять дней после освобождения из колонии. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Суд вынес приговор Владимиру Аранцеву 31 июля
Суд вынес приговор Владимиру Аранцеву 31 июля
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Дзержинский суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил Владимира Аранцева на 12 лет в колонию особого режима. Он зарезал мужчину в кафе «Континент» через пять дней после своего выхода из тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона. «Аранцеву вынесен приговор. Мужчина признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии особого режима», — передает telegram-канал областных судов. Трагедия произошла в ночь на 9 октября 2024 года. Дмитрий сидел за столом в компании мужчины и женщины. В какой-то момент подозреваемый ударил Дмитрия по лицу, а после этого достал нож из сумки и нанес семь ножевых ранений. Затем злоумышленник и его спутница ушли из заведения. Жизнь Дмитрия пытались спасти врачи, но не смогли. Об убитом известно, что ему 45 лет и он познакомился с Аранцевым в день своей смерти. Дмитрий планировал жениться зимой прошлого года. Подробнее — в материале URA.RU. Полиция оперативно задержала преступника. Им оказался ранее судимый за кражи, убийство и изнасилование местный житель. Дмитрия он убил через пять дней после освобождения из колонии. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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